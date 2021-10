I primi Smart TV JVC OLED sono arrivati in Europa

JVC è pronta a sfidare in Europa dei veri e propri giganti come Sony, LG o Panasonic nel “loro" campo, quello delle Smart TV OLED. Lo fa con i primi televisori della sua gamma dotati di uno schermo di questo tipo, dei prodotti di fascia alta con ingresso HDMI 2.1 quindi pronti per i giochi e le console del futuro.

Per avere da subito una certa presenza nel mercato, JVC ha scelto di esordire con le dimensioni più gettonate in assoluto sulla fascia alta: la nuova serie VO9100 di JVC arriva nei tagli “canonici" da 55 e 65 pollici. La piattaforma utilizzata per la Smart TV OLED di JVC è basata su Linux e offre la possibilità di collegare un altoparlante smart con Google Assistant o Amazon Alexa per controllare con la voce le funzionalità del sistema attraverso il rispettivo assistente vocale. Non mancano (non sarebbe stato possibile) le app di streaming più diffuse: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Red Bull TV, Twitch e Amazon Music, ci sono tutte.

Caratteristiche degli Smart TV OLED di JVC

Su Smart TV di fascia alta come la serie VO9100 di JVC non può mancare anzitutto un pannello di qualità. E se la tecnologia OLED è di per sé garanzia di colori vividi e neri profondi, a fare il resto sono le caratteristiche a contorno: il pannello ha risoluzione Ultra HD 4K a 10 bit, e frequenza di aggiornamento a 100/120 Hz.

La tecnologia Motion Estimation Motion Compensation (MEMC) si occupa di interpolare le immagini incrementando la fluidità di visione anche di tutti quei programmi che sono trasmessi a 60 Hz, riducendo le sfocature nei movimenti più rapidi, mentre il Micro Dimming è incaricato di ottimizzare i contrasti, che su un OLED sono comunque sempre molto elevati.

Non manca la compatibilità agli standard video più diffusi, quindi HDR 10, Dolby Vision e HLG, oltre agli standard audio più qualitativi come Dolby Atmos, DTS-HD e DTS Virtual:X, supportati da un audio a 2.1 canali con potenza complessiva di 24 watt. La serie VO9100 di JVC può gestire eARC e la Auto Low Latency Mode (ALLM) che ottimizza le qualità del dispositivo per offrire la migliore reattività. Per i giochi la serie VO9100 di JVC possiede una modalità dedicata che si attiva automaticamente.

Ci sono poi tre ingressi HDMI 2.1, e sono i primi di JVC con il supporto allo standard 2.1. I VO9100 di JVC possono essere fissati a parete o posizionati su di un mobile grazie al supporto centrale.

Prezzi e disponibilità degli Smart TV OLED di JVC

La serie di Smart TV OLED VO9100 di JVC sarà commercializzata da novembre in tutto il continente ad eccezione di Regno Unito, Europa del Nord e Francia. Due, come detto, le dimensioni disponibili inizialmente, 55 o 65 pollici. Ignoti, tuttavia, i prezzi.