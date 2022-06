Smart TV: i nuovi OLED JVC con Android TV

Si chiamano VAO9200 i due nuovi modelli di Smart TV OLED della giapponese JVC e, come i precedenti VAO9100 dell’anno scorso, sono proposti nei tagli di 55 e 65 pollici e sono fisicamente prodotti dall’azienda turca Vestel, in Turchia. Annunciati ufficialmente per l’Europa, i due modelli potrebbero non arrivare su tutti i mercati tramite distribuzione ufficiale ma, molto probabilmente, qualche venditore li porterà su Amazon a breve.

Questo perché il mercato la tecnologia degli OLED sta crescendo per diffusione, grazie a prezzi sempre più competitivi rispetto ai più economici LCD-LED che, in ogni caso, coprono ancora la fetta più grande del mercato. Ben vengano, dunque, nuovi modelli di Smart TV OLED come quelli di JVC anche perché, oltre alla tecnologia OLED, i due VAO9100 sono anche dotati di sistema operativo Android TV, quindi offrono la massima compatibilità con tutte le app e questo, indirettamente, li rende molto facili da portare su nuovi mercati: la localizzazione delle app, infatti, è scontata trattandosi di app per Android TV e non per un sistema operativo di nicchia.

JVC VAO9100: caratteristiche tecniche

I due modelli di Smart TV JVC OLED annunciati per l’Europa sono LT-55VAO9200 da 55 pollici e LT-65VAO9200 da 65 pollici e, dimensioni a parte, sono identici. Si tratta di due prodotti assolutamente in linea con l’offerta presente oggi sul mercato: risoluzione 4K, tecnologia OLED WRGB, refresh rate da 120 Hz.

Grazie agli ormai consueti algoritmi per migliorare la qualità delle immagini è presente la tecnologia Dolby Vision, oltre all’HDR10 e HLG, e c’è la compensazione di moto MEMC, che rende più fluide le scene più concitate dei film e delle serie TV. Ma anche dei giochi, visto che grazie ai 120 Hz di refresh, alle porte HDMI 2.1 e all’Auto Low Latency Mode queste TV sono adatte anche al gaming ad alto livello, con console Next Gen come PS5 e Xbox Series X.

La parte smart di queste due nuove TV OLED di JVC è demandata al sistema operativo Android TV di Google e questo è una garanzia per chi vuole avere sempre l’ultima versione disponibile delle app di streaming.

JCV VAO9100: prezzi e disponibilità

JVC non ha ufficializzato i prezzi europei dei due nuovi modelli, che dovrebbero arrivare entro poche settimane. Entro fine estate, quindi, capiremo se i due nuovi OLED giapponesi avranno una buona distribuzione anche nel nostro Paese e attraverso quali canali.