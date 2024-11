JVC HA-S75N e JVC HA-S95N, le specifiche delle nuove cuffie di fascia alta

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

JVC ha presentato due nuove cuffie di fascia alta: le JVC HA-S95N e le JVC HA-S75N. Due modelli molto simili che sono speculari nel design e condividono buona parte delle funzionalità ad esclusione della presenza dell’ingresso per il jack da 3,5 mm e della modalità di cancellazione del rumore ibrida, entrambe esclusive del modello più performante, le JVC HA-S95N.

JVC HA-S95N: scheda tecnica e prezzo

Le JVC HA-S95N sono cuffie over-ear con driver da 36 mm con magnete in neodimio e una risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Molte le particolairtà di questo prodotto, come la Hybrid Noise Cancelling un sistema che sfrutta i due microfoni sulle cuffie per rilevare il livello di rumore ambientale e ridurlo in automatico durante la riproduzione musicale.

Con la Modalità Suono Ambientale è possibile mantenere comunque la percezione di ciò che circonda l’utente (voci incluse) anche durante l’ascolto. La Modalità Wind Cut, infine, si occupa specificatamente di ridurre i rumori del vento. Altra funzione interessante la Modalità Bass Boost che permette all’utente di migliorare la riproduzione dei bassi.

Utilizzando il Bluetooth 5.3 (con tecnologia Multipoint), è possibile collegare le cuffie allo smartphone per utilizzare l’app ufficiale di JBL (disponibile su Android e iOS) da utilizzare per gestire le varie funzioni appena descritte, per accedere all’equalizzatore e alle impostazioni del dispositivo.

Tra le altre connessioni c’è anche l’ingresso per il jack da 3.5 mm (con cavo staccabile) e la porta USB-C da utilizzare per la ricarica.

Ci sono i comandi fisici posizionati sui padiglioni che permettono all’utente di gestire i contenuti in riproduzione, attivare la cancellazione del rumore e accedere al tasto multifunzione. Sul fronte dell’autonomia, JVC garantisce circa 35 ore di riproduzione musicale con ANC attivo che salgono fino a 50 ore disattivando la cancellazione del rumore ibrida.

Le JVC HA-S95N sono già disponibili sul sito ufficiale dell’azienda produttrice e presso i principali rivenditori al prezzo suggerito di 129,99 euro.

JVC HA-S75N: scheda tecnica e prezzo

Le JVC HA-S75N ricalcano la maggior parte delle specifiche tecniche delle JVC HA-S95N ma devono fare a meno dell’ingresso per il jack da 3,5 mm non presente su questo modello.

Anche stavolta, si tratta di cuffie over-ear con gli stessi driver da 36 mm con magnete in neodimio e risposta in frequenza dai 20 Hz ai 20 kHz.

Presenti la Modalità Suono Ambientale, la Modalità Wind Cut, e la Modalità Bass Boost. Non c’è, però, la Cancellazione del rumore ibrida e gli utenti dovranno accontentarsi di un sistema di ANC più semplice, che non è in grado di utilizzare i microfoni a bordo per autoregolarsi.

Anche questo modello ha il Bluetooth 5.3 (con tecnologia Multipoint) che consente il collegamento con l’app JBL per la gestione del dispositivo e delle funzionalità disponibili. Oltre a questo c’è anche la porta USB-C da utilizzare per la ricarica.

Stesso discorso anche per i comandi fisici sui padiglioni che permettono all’utente di accedere alle stesse funzioni dell’altro modello. Identica anche l’autonomia con circa 35 ore di riproduzione musicale con ANC attivo e 50 ore senza.

Anche le JVC HA-S75N sono disponibili sul sito ufficiale di JVC e presso i principali rivenditori al prezzo suggerito di 89,99 euro.