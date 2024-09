Fonte foto: JVC

JVC ha annunciato il debutto dei nuoviDLA-NZ700/RS2200 e DLA-NZ500/RS1200. Si tratta dei videoproiettori 4K nativi più piccoli al mondo che arriveranno sul mercato per ampliare la già nutrita gamma di prodotti JVC per l’intrattenimento domestico, affiancandosi ai top di gamma DLA-NZ900/RS4200 e DLA-NZ800/RS3200.

Nuovi videoproiettori JVC: caratteristiche

I nuovi modelli di JVC includono una serie di componenti completamente riprogetatti, dall’unità ottica all’obiettivo e fino ad arrivare alla circuitazione interna, in modo da poter contenere le dimensioni e ottenere il titolo di “videoproiettore 4K nativo più piccolo al mondo“.

Rispetto ai modelli precedenti, come sottolineato dall’azienda, si registra una riduzione del 35% del volume complessivo, nonostante l’incorporazione di una sorgente di luce laser e un dispositivo D-ILA 4K nativo (da 0,69 pollici e ora disponibile con la terza generazione per poter garantire una resa migliore nelle scene scure).

I nuovi videoproiettori hanno la tecnologia di sorgente di luce laser proprietaria (Blu-Escent) e sono in grado di raggiungere una luminosità molto elevata ( 2.300 lm per DLA-NZ700/RS2200 e 2.000 lm per DLA-NZ500/RS120). È presente anche unobiettivo 4K di nuova concezione per garantire una risoluzione nativa e uniforme in ogni angolo dello schermo, con possibilità di regolazione elettrica.

La nuova gamma di videoproiettori JVC include la funzione Frame Adapt HDR Generation 2, con un algoritmo che analizza la luminosità massima di ciascun fotografa di un contenuto HDR10, andando ad ottimizzare la gamma dinamica in tempo reale, al fine di ottenere immagini più luminose. C’è poi la funzione Deep Black pensata per massimizzare la resa dei toni scuri.

Per la riproduzione di contenuti SDR, invece, è possibile affidarsi alla modalità Vivid Image che permette di mostrare immagini con colori più intensi. C’è anche la FILMMAKER MODE, modalità di qualità dell’immagine sviluppata da UHD Alliance e pensata per garantire una riproduzione più fedele dei film. Con il Filtro Cinema è possibile, inoltre, sfruttare l’ampia gamma cromatica DCI-P3.

I videoproiettori di JVC si caratterizzano anche per un’interfaccia utente ridisegnata. A disposizione degli utenti c’è la funzione Modalità di installazione, per memorizzare e richiamare in modo rapido fino a 5 configurazioni del proiettore, con tutti i parametri tecnici già preconfigurati. Con la funzione Calibrazione Automatica, invece, è possibile ottimizzare tutti gli elementi di un’immagine, bilanciando i colori utilizzando il sensore e il software proprietario.

Nuovi videoproiettori JVC: prezzo e disponibilità

I nuovi proiettori JVC DLA-NZ700/RS2200 e “DLA-NZ500/RS1200 arriveranno sul mercato a partire dalla fine del mese di novembre, andando ad ampliare la gamma del brand JVC. Per il momento, l’azienda non ha divulgato alcun dettaglio in merito a quelli che saranno i prezzi di lancio dei nuovi proiettori 4K. Maggiori dettagli in merito arriveranno soltanto nel corso delle prossime settimane.