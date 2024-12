JVC, i nuovi auricolari open ear con design ad orecchino

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: JVC

JVC ha presentato le nuove JVC HA-NP1T, le sue prime cuffie open ear caratterizzate da un design davvero particolare e da una grande semplicità di utilizzo. Si tratta, appunto, di un device che punta tutto sull’immediatezza e che arriva sul mercato senza funzioni complicate (come l’ANC, ad esempio, cosa che comunque non sarebbe possibile su un paio di auricolari open ear) concentrandosi essenzialmente sull’eleganza e sull’unicità di questo fattore di forma.

JVC HA-NP1T – Auricolari open ear – Low Latency Mode

Auricolari JVC HA-NP1T: caratteristiche tecniche

La prima particolarità di queste cuffiette è sicuramente il design: JVC ha optato per un fattore di forma a orecchino che a livello estetico dona a questo prodotto un look innovativo che sicuramente non passa inosservato. Una scelta che, tuttavia, ha anche uno scopo pratico: il design open ear, infatti, permette all’utente di mantenere la consapevolezza di ciò che accade nelle vicinanze, senza isolarlo totalmente da ciò che ha intorno (pur costringendolo a rinunciare alla cancellazione del rumore, vista l’assenza di gommini che vanno dentro l’orecchio).

Inoltre, grazie a un peso irrisorio e alla clip queste cuffiette sono anche estremamente versatili, aderendo con facilità all’orecchio adattandosi senza grossi problemi a qualsiasi forma del padiglione auricolare.

L’idea, poi, di produrre il device in più colorazioni rappresenta un altro chiaro invito agli amanti dello stile che possono scegliere il modello che preferiscono, andando oltre il classico bianco e nero.

Passando alla scheda tecnica, gli auricolari JVC HA-NP1T hanno driver al Neodimio da 10 mm con risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Collegando le cuffie allo smartphone tramite Bluetooth 5.3 (con tecnologia Multipoint) e scaricando l’app JVC Headphones (disponibile per Android e iOS) è possibile accedere alle impostazioni e all’equalizzatore. Qui è possibile anche attivare la Low Latency Mode, molto utile soprattutto per il gaming, che garantisce un audio reattivo anche durante le azioni di gioco più concitate.

Per quanto riguarda l’autonomia secondo le stime di JVC i soli auricolari garantiscono circa 8 ore di ascolto. Utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica, invece, si arriva fino a 16 ore di riproduzione. Molto interessante anche la possibilità di indossare un solo auricolare per volta così da percepire ancora meglio i rumori ambientali, conservando anche ulteriore batteria.

Infine le sole cuffie sono certificate IPX4 e sono dunque in grado di resistere agli spruzzi d’acqua.

Auricolari JVC HA-NP1T, prezzo e disponibilità

Gli auricolari JVC HA-NP1T sono disponibili in 5 colorazioni differenti (Nero, Ghiaccio, Teal, Bianco e Borgogna) sul sito ufficiale di JVC, su Amazon e presso i principali rivenditori sul territorio. Il prezzo consigliato per il pubblico è di 129,99 euro.

