Il cavo di ricarica USB geniale che tutti dovremmo usare

La ricarica e l’alimentazione via USB sono diventate la normalità ormai da diverso tempo e sempre più dispositivi hanno una porta USB, ultimamente USB-C. Grazie allo standard Power Delivery, infatti, è oggi possibile erogare tramite cavo USB anche grandi potenze elettriche in tutta sicurezza, perché dispositivo e caricatore dialogano tra loro. Non ci sarà il rischio, quindi, di sovraccaricare il device con troppa potenza né di bruciarlo visto che voltaggio e amperaggio saranno decisi in modo automatico per garantire la massima velocità di ricarica in tutta sicurezza.

Il problema, piuttosto, è che ormai a casa siamo pieni di caricatori USB di varia potenza e spesso non usiamo quello di serie per alimentare uno smartphone, un tablet o gli altri dispositivi. Il rischio, in questi casi, è di non poter usufruire della potenza massima di ricarica supportata dal dispositivo o, peggio ancora, di far lavorare il dispositivo ad una potenza inferiore al normale rischiando di danneggiarlo. Quest’ultimo caso succede quando la potenza offerta dal caricatore è solo di poco inferiore a quella richiesta: il dispositivo a volte accetta di accendersi e di funzionare, ma alla fine funziona male e ogni tanto si spegne. Per evitare tutti questi casi spiacevoli c’è un sistema intelligente e che costa anche pochissimo: usare un cavo USB con lo schermo LCD.

Cavo USB con schermo LCD: come è fatto

Il cavo in questione è molto semplice da spiegare: è un normalissimo cavo USB-C per la ricarica, ma di quelli buoni e resistenti, dotato all’estremità che va connessa al dispositivo di un piccolo schermo LCD grazie al quale possiamo leggere in tempo reale quanti watt stanno passando dal caricatore al device.

Grazie a questo schermo, quindi, possiamo capire al volo se l’alimentatore è insufficiente a far funzionare bene il dispositivo, o se è “lento" perché eroga pochi Watt per la ricarica. Nel caso specifico la carica massima supportata è di ben 100 Watt, quindi il cavo difficilmente farà da collo di bottiglia per il passaggio della corrente.

Con un cavo di questo tipo, quindi, possiamo capire se il telefono o il tablet sta ricaricando a bassa potenza e questa è una informazione utilissima: se siamo certi che il caricatore sia quello giusto, infatti, allora vuol dire che la batteria da ricaricare sta invecchiando.

Se con un caricatore un dispositivo non si accende, invece, è probabile che non sia il caricatore giusto e con lo schermo LCD possiamo capire al volo quale potenza sta erogando.

Chiaramente, poi, come tutti i cavi USB-C anche questo può essere usato per il normale trasferimento dei dati da PC a smartphone e viceversa.

Cavo USB con schermo LCD: quanto costa

La cosa bella di questo cavo USB con schermo LCD è che non costa molto di più di un buon cavo normale. Il prezzo di listino è infatti di 12 euro, che non sono affatto molti considerando che si tratta di un cavo robusto, da 1,2 metri e in grado di reggere senza problemi una potenza di 100 Watt.

Cavo ricarica USB 100W con schermo LCD