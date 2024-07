Il Decamerone come non è mai stato raccontato: tutto sulla serie Netflix

Fonte foto: Netflix/X

Sta per iniziare la festa del XIV secolo e siamo tutti invitati. L’appuntamento è nelle quiete campagne italiane, ben al riparo da qualunque rischio pandemico, e gli organizzatori dello stuzzicante evento promettono che non ci sarà da annoiarsi: erotismo e vino scorreranno a fiumi. Esce fra pochi giorni su Netflix The Decameron, la nuova dark comedy vagamente ispirata al capolavoro letterario di Boccaccio e firmata dalla creatrice e showrunner Kathleen Jordan, già nota per Teenage Bounty Hunters e American Princess.

La trama di The Decameron

Giovanni Boccaccio ha scritto il Decamerone nel XIV secolo, probabilmente intorno al 1349. Si tratta di una raccolta di cento novelle anticipate da questa cornice narrativa: mentre la peste del 1348 devasta Firenze, dieci giovani amici di alto ceto (sette ragazze e tre ragazzi) si rifugiano in una casa in campagna e decidono di passare il tempo tra canti, balli e giochi e, appunto, raccontandosi ogni giorno una storia su un diverso tema.

Anche nella serie tv The Decameron i protagonisti – alcuni nobili e i loro servitori – vogliono sfuggire al rischio di contagio di peste nera e lasciano dunque Firenze per andare a Villa Santa, nelle compagne toscane, dove si intrattengono raccontandosi a turno delle storie.

Le premesse della serie tv sono simili a quelle dell’opera letteraria, insomma, ma con una differenza: nel corso delle otto puntate di The Decameron le regole sociali si assottigliano e, complice l’orgia di ricchezza e alcolici, la situazione si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

Il trailer di The Decameron su Netflix

La showrunner Kathleen Jordan ha raccontato a Netflix di aver sempre pensato alle novelle di Boccaccio come a «brevi piccole storie eccitanti» e di aver voluto prendere spunto dalla cornice dell’opera letteraria per affrontare il tema della disparità sociale, come si intuisce bene anche dal trailer della serie tv visibile qui sotto.

La showrunner ha aggiunto che è soprattutto in tempi di crisi che «il divario tra chi ha e chi non ha diventa sempre più ampio. Ovviamente, è qualcosa che abbiamo visto negli ultimi anni, in particolare con il Covid».

Il cast di The Decameron

Jessica Plummer veste i panni della nobile Filomena, viziata e ultima reduce della sua ricca famiglia; mentre Amar Chadha-Patel è Dioneo, un medico presuntuoso che, per via della sua professione, si trova in un limbo tra classi sociali. Leila Farzad (vista in I Hate Suzie, Better) è la saggia Stratilia, la “spina dorsale” di Villa Santa che fa di tutto per proteggere i suoi segreti.

Lou Gala interpreta Neifile, una donna paradossale: timorata di Dio e molto libidinosa. Karan Gill (I May Destroy You, Screw) veste invece i panni di Panfilo, l’affascinante e astuto figlio di un’importante famiglia politica di Firenze. Tony Hale (Veep, Being the Ricardos) è Sirisco, un amministratore impreparato ma desideroso di compiacere tutti.

Zosia Mamet (L’assistente di volo, Girls) ha il ruolo di Pampinea: assolutamente priva di consapevolezza di sé, è la futura padrona di casa. Saoirse-Monica Jackson (vista in Derry Girls) interpreta invece Misia, la serva di Pampinea, impegnatissima nel compiacerla.

Douggie McMeekin (Harlots, Chernobyl) veste i panni di Tindaro, un ricco nobile scapolo che disprezza le donne. Completa il cast di The Decameron Tanya Reynolds (Sex Education, Emma): è lei Licisca, serva obbediente ma imprevedibile.

La serie sul Decamerone in streaming

La serie The Decameron esce su Netflix il 25 luglio 2024.