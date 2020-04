Il nuovo brevetto dell'iPhone 12 ne svela il design

Mancano ancora quattro mesi (se la data verrà confermata) alla presentazione dell’iPhone 12, ma negli ultimi giorni sono apparse online numerose indiscrezioni su come sarà il nuovo smartphone Apple. L’ultima rivelazione in ordine di tempo riguarda il design del nuovo melafonino grazie a due immagini condivise da Jon Prosser, che anche un passato aveva anticipato alcune caratteristiche dei dispositivi della mela morsicata.

Le foto pubblicate online sembrano descrivere in maniera dettagliata un cambiamento sostanziale del design dell’iPhone volto ad ottimizzare lo spazio dello schermo e non solo. Le immagini diffuse dal leaker sembrano essere dei disegni schematici che illustrano l’adozione da parte di Apple di un inedito notch. Il nuovo iPhone 12 potrebbe così sfoggiare un sensore TrueDepth (quello utilizzato per il riconoscimento facciale, ma non solo) sostanzialmente più piccolo di quello adottato fino ad ora sugli smartphone del marchio californiano.

iPhone 12: le nuove rivelazioni

Le immagini pubblicate su Twitter mostrano in anteprima il nuovo design dello schermo dell’iPhone caratterizzato dall’introduzione di un nuovo sensore TrueDepth con una diversa disposizione degli elementi che lo compongono e lo spostamento dello speaker auricolare incastonato all’interno del bordo della scocca. Il nuovo notch risulta più compatto regalando, così, uno spazio maggiore per lo schermo.

Il nuovo notch che dovrebbe presumibilmente debuttare sull’iPhone 12 sarebbe costituito da cinque elementi: la camera ad infrarossi e il sensore “Flood illuminator” sulla sinistra, al centro il sensore di prossimità, la fotocamera e il sensore di profondità sulla destra. Il maggiore spazio ricavato dallo spostamento dello speaker auricolare sul bordo della scocca del telefono fa sì che il notch sia ridotto.

iPhone 12 Pro: le indiscrezioni

Sempre Twitter è stato al centro di una serie di rivelazioni sull’arrivo dell’ultimo iPhone 12, in particolare della versione Pro. Una serie di immagini pubblicate dall’utente @conceptsiphone e rilanciate da @Choco_bit qualche giorno fa mostrano una lente aggiuntiva dedicata allo scanner LiDAR, lo stesso appena inserito sull’ultimo modello dell’iPad Pro uscito ormai da qualche settimana. Acronimo dall’inglese Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging, lo scanner LiDAR è una tecnica di telerilevamento che permette di determinare la distanza di un oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser. Il disegno in questione potrebbe definitivamente svelare i piani di Apple sulla realtà aumentata, tecnologia alla quale la casa di Cupertino è stata sempre interessata.