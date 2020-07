IPhone 12 Pro, caratteristiche top per il nuovo smartphone Apple

Apple si prepara a lanciare iPhone 12 Pro e le caratteristiche saranno al top per il suo nuovo smartphone. I rumors in arrivo via Twitter parlano di una memoria RAM da 6 GB, contro i 4 GB in dotazione ad iPhone 12. Entrambi i modelli saranno dotati di un processore A14 Bionic, potenzialmente più potente dell’A12Z Bionic presente sull’ultimo iPad Pro.

Le caratteristiche tecniche sono state svelate in un misterioso cinguettio su Twitter dall’utente L0vettodream, che fa riferimento a “Professional 6GB General 4GB”. Anche se non è un esplicito riferimento ad iPhone 12, leggendo le specifiche sembra proprio riferirsi agli smartphone di Apple. D’altronde, una memoria da 6GB per la versione Pro e 4Gb per la versione normale, erano state due caratteristiche ampiamente prospettate. La RAM extra servirà alla versione Pro per mantenere aperte in contemporanea più app e finestre del browser in background, oltre a rendere più performante lo smartphone.

iPhone 12 Pro, le caratteristiche

Passiamo ora alle caratteristiche nel dettaglio. Oltre a 6GB di RAM e il processore A14 Bionic, lo smartphone in versione Pro di Apple sarebbe dotato di una quadrupla fotocamera: oltre al sensore principale, all’obiettivo grandangolare e al telezoom, ci sarà anche un sensore LiDAR per la profondità di campo e la realtà aumentata. Al contrario di iPhone 12 che sarebbe dotato di un sistema doppio per la fotocamera. L’iPhone 12 Pro avrà uno schermo OLED con tecnologia ProMotion, proprio come iPad Pro, che permette di arrivare fino a un refresh rate di 120Hz.

Le dimensioni saranno di 6,1 pollici per il Pro e 6,7 pollici per la variante Max. Il sistema operativo sarà iOS 14 e tutti i modelli dovrebbero supportare la connettività alla rete 5G. Entrambe le versioni sarebbero poi ispirati all’iPad Pro, come linee per la nuova generazione di prodotti Apple di questo 2020.

iPhone 12 Pro, niente EarPods e caricabatterie?

Nella confezione dell’iPhone 12 potrebbero non esserci né EarPods, né il caricabatterie. Una scelta di Apple che punta ormai alla vendita a parte delle cuffie wireless AirPods, anche loro vicine a un totale rinnovo nel design e nelle caratteristiche. Per il caricabatterie, la scelta invece dipenderebbe da motivi ambientali: chi sceglie un iPhone solitamente ne ha già un modello precedente, e quindi un caricabatterie ancora funzionante. Se questi rumors fossero confermati da Apple, è presumibile che anche per iPhone 12 Pro la società di Cupertino potrebbe decidere di non inserire in dotazione né le EarPods, né il caricabatteria.

iPhone 12 Pro, quanto costa e quando esce

Sulla data di uscita di iPhone 12 e iPhone 12 Pro ci sono ancora dei dubbi, ma sono diverse le indiscrezioni che fissano la messa in vendita per il prossimo settembre. Anche sul prezzo, ci sono diverse possibilità: 999 dollari, 1099 oppure 1299 dollari. Tre possibili prezzi a cui andranno aggiunti circa 100 euro al prezzo in arrivo in Italia, per via delle tasse e del cambio dollaro/euro.