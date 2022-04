Il nuovo chip di fascia media sarà Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Il prossimo chip Qualcomm della serie Snapdragon potrebbe essere lo Snapdragon 7 Gen 1. Lo riferisce l’affidabile Digital Chat Station in un recente post su Weibo, la piattaforma di microblogging cinese. @DCS riferisce che il nuovo SoC di fascia media della serie Snapdragon 7 sarà basato sul processo di produzione a 4 nm. Qualcomm non ha rilasciato, ovviamente, informazioni ufficiali, ma il blogger cinese aggiunge che il chipset octa-core sarà caratterizzato da quattro core ad alta potenza Cortex-A710 con clock a 2,36 GHz e quattro core ad alta efficienza Cortex-A510 con clock a 1,8 GHz. Il chipset includerà anche una GPU Adreno 662.

Ma la questione sul tavolo è: sarà prodotto dalla taiwanese TSMC oppure dalla sudcoreana Samsung? Sulla base delle specifiche trapelate, supponiamo che il prossimo chip della serie Snapdragon 7 possa essere un’offerta premium di fascia media posizionata proprio sotto il chip di punta Snapdragon 8 Gen 1. Infatti, ricordiamo che anche lo Snapdragon 8 Gen 1 utilizza i core Cortex-A710 e i core a alta efficienza Cortex-A510. Ma sostituisce uno dei core Cortex-A710 con un core Cortex-X2 più potente ai fini di ottenere vantaggi in termini di prestazioni. Ma con la pesante contropartita di problemi di surriscaldamento e consumi elevati.

7 Gen 1 migliore di Snapdragon 888

Probabilmente il chip della serie Snapdragon 7 potrebbe offrire prestazioni pari o addirittura una spanna sopra il chip Qualcomm Snapdragon 888 che usa una GPU Adreno 660 (che il chip Snapdragon 8 Gen 1, invece, è dotato di una GPU Adreno 730).

Sulla carta, quindi, tra Snapdragon 888 e 7 Gen 1 non dovrebbero esserci grosse differenze di prestazioni. Ma Snapdragon 888 è un SoC realizzato a 5 nm, quindi a parità di prestazioni in teoria consuma e riscalda di più di un chip realizzato a 4 nm (come si prevede sarà 7 Gen 1).

Ovviamente sono tutte supposizioni, perché nessuno fino a oggi ha visto ancora il nuovo chip Snapdragon 7 Gen 1, né Qualcomm ne ha ufficializzato le specifiche.

7 Gen 1: prodotto da TSMC o Samsung

Ritorniamo sulla questione della fabbrica di produzione perché si potrebbe rivelare una scelta cruciale. Ricordiamo che da giugno sarà la TSMC a Taiwan a iniziare la produzione del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ (la differenza sta nel “plus“) nonostante la medesima azienda sia oberata di lavoro a causa della produzione di chip per Apple.

La commessa a Samsung sarebbe saltata e trasferita a TSMC da giugno poiché si sarebbero verificate troppe difformità nel processo produttivo dei chip di Snapdragon 8 Gen 1. Secondo rumors coreani, invece, il problema non starebbe nelle fabbriche di Samsung, ma nell’impostazione tecnica del chip Qualcomm.

Se così fosse, anche Snapdragon 8 Gen 1+ (Plus) avrà gli stessi problemi di consumo e calore eccessivi del chip Snapdragon 8 Gen 1 normale.

Cosa cambia per i clienti

Oggi solo pochi chip di tipo Snapdragon 8 Gen 1 superano i test qualità, riuscendo a funzionare correttamente alla massima potenza. Il che comporta che ce ne siano pochi sul mercato a prezzi molto elevati. Ma la fame di chip stabili e potenti è altissima, essendo gli smartphone sempre più avanzati tecnologicamente.

Probabilmente il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, andrà a colmare le imperfezioni del modello più potente assicurando alla catena di approvvigionamento SoC stabili e più gestibili, pur mantenendo molto alte le prestazioni. In parole povere: il miglior chip di Qualcomm nel 2022 potrebbe essere proprio Snapdragon 7 Gen 1 e non 8 Gen 1 (o 8 Gen 1+).