Il nuovo Smart TV TCL 98 pollici in Europa: quanto costa

Tra le nuove Smart TV 2022 presentate recentemente da TCL, spicca la serie C73 che include il modello da 98 pollici TCL 98C735 con Full Array Local Dimming (FALD) che arriverà sul mercato europeo a un prezzo che in pochi potranno pagare. Il nuovo televisore di fascia alta presenta anche altre caratteristiche interessanti, da Google TV all’HDMI 2.1, dal suono Onkyo al supporto multi-HDR e AirPlay 2.

In totale TCL da maggio a fine anno porterà sul mercato europeo ben 4 serie di smart TV per un totale di 17 modelli, sia con tecnologia mini LED che QLED. Al momento la serie TCL C73 è presente con tre modelli, parliamo di smart TV presenti da pochi giorni sul mercato italiano con il taglio da 55, 65 e 75 pollici. Sono previsti anche tagli da 43, 50, 85 e 98 pollici, appunto, la cui data di uscita sul mercato europeo e italiano non è stata resa ancora nota. Ma di sicuro, sappiamo che la nuova smart TV TCL della serie C73 da 98 pollici può essere considerata come alternativa diretta ai televisori LCD 4K di Samsung (QN95B) e Sony (X95K) entrambi dotati di tecnologia miniLED.

TCL C73 da 98 pollici: caratteristiche tecniche

Il display è QLED Ultra HD 4K e frequenza di aggiornamento da 144 Hz. Il sistema di retroilluminazione è con tencologia FALD ossia Full Array Local Dimming. Questa tecnologia prevede la presenza di moltissimi LED nel pannello di retroilluminazione della TV, posizionati non ai bordi ma su tutta la superficie. Non parliamo delle migliaia di LED presenti nelle configurazioni miniLED, ma comunque anche con la FALD siamo di fronte ad una retroilluminazione molto sofisticata.

Per quanto riguarda i colori, invece, sono supportate le tecnologie HLG, HDR10+ e Dolby Vision IQ. L’impianto audio è decisamente meno raffinato: due altoparlanti da 15W, con supporto a Dolby Digital Plus, Dolby Atmos e DTS Digital Surround.

La connettività è garantita da quattro porte HDMI di cui 2 HDMI 2.1, standard al momento utile solo per il gaming. Sempre al gaming sono dedicati anche la tecnologia Variable Refresh Rate, l’AMD FreeSync e l’Auto Low Latency Mode, tutti presenti su questo modello.

Il sistema operativo è Android TV 11 con interfaccia Google TV, ed è presente sia l’assistente vocale di Google che quello di Amazon. Collegando una webcam esterna è anche possibile effettuare videochiamate.

TCL C73 98 pollici: prezzo e disponibilità

La Smart TV TCL 98C735 da 98 pollici dovrebbe arrivare in Europa nella seconda parte dell’anno e dovrebbe costare in Italia circa 6.000 euro, così come riferito da TCL a FlatpanelsHD.

Ricordiamo che il modello di Smart TV TCL C73 da 55 pollici sarà in vendita da maggio a 1.000 euro; il TCL C73 da 65 pollici, sarà in vendita a 1.300 euro e il TCL da 75 pollici sarà in vendita a 1.800 euro.