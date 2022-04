TCL annuncia le nuove Smart TV 2022: QLED e Mini LED

Anche quest’anno TCL ha lavorato su nuovi Smart TV Mini LED e QLED per offrire intrattenimento al passo con la migliore tecnologia disponibile. Infatti oggi sono stati presentati quattro nuove gamme di televisori: due delle serie Mini LED C93 e C83 e due della serie QLED C73 e C63. Ricordiamo che TCL ha presentato le sue prime TV LCD Mini LED nel 2018 e i nuovi televisori di fascia alta competeranno con i modelli Samsung, Sony e LG. Ricordiamo anche che Samsung ha lanciato i suoi primi televisori Mini LED lo scorso anno, mentre Sony lancerà i suoi primi televisori LCD Mini LED nei prossimi mesi.

L’ambizione di TCL è di presidiare il settore delle TV Mini LED e per questo motivo sono stati apportati miglioramenti significativi alla tecnologia già in gamma, con le serie C93 e C83 che offrono un contrasto elevato e preciso e una migliore uniformità. Tutti i televisori hanno Google TV e risoluzione 4K. I due modelli TCL C93 sono dotati di porte HDMI 2.1 e funzionalità avanzate come il supporto VRR 4K a 144 Hz e ALLM (la modalità automatica a bassa latenza), utile ai gamer dotati di console di ultima generazione (PS5 e Xbox Series X). Il C93 sarà uno dei primi modelli di TCL con un pannello a 144 Hz adatto anche ai giochi su PC, insieme alle serie C73 e C83. Al momento, purtroppo, TCL non ha ancora ufficializzato i prezzi di nessun modello.

TCL Mini LED: caratteristiche tecniche

La serie TCL TV Mini LED C93 è quella di punta ed è composta da due modelli, di altrettante misure: 65 e 75 pollici. Queste Smart TV sono dotate, tra l’altro, di un sistema di altoparlanti Onkyo a 2.1.2 canali, con un subwoofer per i bassi e due altoparlanti “up-firing" ossia che “sparano" i suoni verso l’alto creando l’effetto surround.

La serie TCL C83 Mini LED presenta caratteristiche tecniche leggermente inferiori a livello di pannello (come meno dimming zone rispetto a C93), ma è comunque dotato di porte HDMI 2.1 (fino a 4K 120 Hz), VRR e ALLM, HDR Premium 1000 e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz.

Questa serie arà disponibile in tre misure: 55, 65 e 75 pollici. Meno evoluto anche l’audio, con un più modesto Dolby Atmos 2.1 con due altoparlanti stereo, più un subwoofer dedicato ai bassi situato sul retro del televisore.

TCL QLED: caratteristiche tecniche

La serie TCL C73 non è dotata di retroilluminazione mini LED ma usa la tecnologia QLED, cioè la tradizionale LCD con uno strato di “Quantum Dot" a filtrare i colori. Sono comunque TV 4K, con HDR Pro (HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ) e Motion Clarity Pro a 144 Hz.

Non mancano altre caratteristiche di alto livello, come HDMI 2.1, ALLM, VRR (fino a 144 Hz), Freesync Premium. TCL C73 sarà disponibile in sette misure: 43, 50, 55, 65, 75, 85 e 93 pollici.

La serie TCL C63 è una gamma di TV QLED 4K a 50 Hz e rappresenta l’offerta più bassa tra quelle appena presentate. Si tratta, in buona sostanza, di buone Android TV con Google TV dedicate al grande pubblico, con prezzi che saranno certamente inferiori a quelli dei modelli precedenti. Saranno disponibili cinque misure: 43, 50, 55, 65 e 75 pollici.