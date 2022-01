Il nuovo smartwatch di Louis Vuitton è ufficiale: quanto costa

Si chiama Tambour Horizon Light Up, se ne parla già da metà dicembre dell’anno scorso e, adesso, è ufficiale: Louis Vuitton ha infatti presentato il suo nuovo smartwatch di lusso durante il CES 2022 di Las Vegas. Come ampiamente previsto si tratta di un prodotto che punta più sul brand, i materiali di pregio e un prezzo per pochi che, piuttosto, sulle caratteristiche tecniche.

Caratteristiche che, però, non vanno sottovalutate perché sono molto buone, solo che chi comprerà questo smartwatch non lo farà di certo per il processore Qualcomm Snapdragon 4100, né per la presenza del sensore del battito cardiaco: lo farà perché è un prodotto esclusivo, altamente alla moda e decisamente in grado di farsi notare, visto il design. E’ comunque molto interessante il fatto che persino brand del luxury, come Louis Vuitton, abbiano ormai deciso di offrire ai loro acquirenti una gamma di prodotti sì lussuosi, ma anche smart e tecnologici. Tambour Horizon Light Up, infatti, non è l’unico orologio intelligente del marchio di proprietà di LVHM: prima di lui era arrivato anche Tambour Horizon V2.

Tambour Horizon Light Up: caratteristiche tecniche

Come già accennato, il Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up è uno smartwatch basato sulla piattaforma hardware Snapdragon Wear 4100, un filo inferiore alla più recente 4100+, ma comunque all’avanguardia nel settore degli orologi smart. Ad essa il Tambour Horizon Light Up abbina 1 GB di RAM e 8 GB di memoria di archiviazione per app e musica.

Particolarissimo il quadrante da 42 millimetri, che non si fa notare per lo schermo AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 390×390 pixel, bensì per il disegno letteralmente tempestato dei classici disegni del marchio francese: il fiore a quattro petali, il fiore a quattro punte e il diamante.

A proteggere il display e la cassa posteriore c’è un vetro zaffiro, che contribuisce a rendere lo smartwatch di Louis Vuitton impermeabile fino a 30 metri. Discreta la batteria, che permette a questo orologio di restare acceso per un giorno intero con tutti i sensori attivi, tra i quali ci sono il contapassi e quello per rilevare il battito cardiaco.

Tambour Horizon Light Up: quanto costa

Il nuovo Tambour Horizon Light Up sarà a breve in vendita sul sito ufficiale di Louis Vuitton ad un prezzo che in pochi potranno permettersi: si parte da 3.300 dollari per la versione in acciaio lucidato, si sale a 3.600 dollari per quelle “matte black" e “matte brown“.