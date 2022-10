Il peggior matrimonio di sempre? Eccolo

Tradimenti, fughe e ripensamenti il giorno prima delle nozze, momenti imbarazzanti sull’altare, invitati (o imbucati) sgradevoli… Quando si parla delle rappresentazioni nei film e nelle serie tv, è difficile assegnare il premio di "peggior matrimonio di sempre". The People We Hate at the Wedding però, in arrivo fra qualche settimana su Prime Video, promette di finire sul podio. La trama del film, come suggerisce il titolo, parla di un matrimonio che ha tutte le premesse per risultare disastroso.

The People We Hate at the Wedding: il cast

Diretto da Claire Scanlon e scritto da Lizzie Molyneux-Logelin e Wendy Molyneux (note anche come Molyneux sisters o sorelle Molyneux), il film è una commedia audace ed esilarante prodotta da Ashley Fox e Margot Hand.

Nel cast ci sono Allison Janney, Kristen Bell, Ben Platt, Cynthia Addai-Robinson, Dustin Milligan, Isaach De Bankolé, Karan Soni, Tony Goldwyn, Jorma Taccone, Julian Ovenden e John McMillan. A marzo 2021 era stato annunciato che nel cast ci sarebbe stata anche Annie Murphy, ma il suo ruolo è poi stato assegnato pochi mesi dopo a Kristen Bell.

The People We Hate at the Wedding: la trama

Il titolo della commedia, The People We Hate at the Wedding, significa "Le persone che odiamo al matrimonio" ed è già un assaggio del clima per nulla disteso e affettuoso che si respirerà probabilmente durante la cerimonia, per lo meno a giudicare dalle premesse.

I protagonisti del film sono infatti i fratelli Alice (interpretata da Kristen Bell) e Paul (Ben Platt) che, insieme alla madre sempre ottimista (Allison Janney), sono invitati al matrimonio inglese della sorellastra con cui hanno interrotto i rapporti da tempo, Eloise (Cynthia Addai-Robinson).

Quella di Alice e Paul è una famiglia disfunzionale statunitense da manuale e il matrimonio della sorellastra, almeno sulla carta, potrebbe diventare l’occasione giusta per ricongiungersi da adulti e imparare (di nuovo) a volersi bene. Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente, visto che nella famiglia i rapporti non sono affatto distesi e, in generale, c’è molto di "non detto". Prima di arrivare al doveroso lieto fine, bisognerà senza dubbio passare attraverso svariati momenti tragicomici e imbarazzanti.

Il libro da cui è tratto il film

La sceneggiatura del film è adattata dall’omonimo romanzo pubblicato nel 2016 da Grant Ginder, scrittore statunitense già autore di This Is How It Starts (2009), Driver’s Education (2013), Honestly, We Meant Well (2019) e Let’s Not Do That Again (2022).

Quando esce The People We Hate at the Wedding

La commedia The People We Hate at the Wedding esce il 18 novembre 2022 su Prime Video.

