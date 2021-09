Il poliziotto de La Casa di Carta usa un auricolare da 12 euro

Da quando Netflix ha reso disponibile i primi 5 episodi de La Casa di Carta 5, ambientati tra l’altro in nuove location, questa serie TV di enorme successo è tornata al centro del dibattito sui social, nei forum, al bar e in ufficio. Tutti parlano de La Casa di Carta e qualcuno scopre anche particolari molto interessanti e divertenti. Come quello sull’auricolare usato dal poliziotto Suarez.

L’ispettore Suarez è un personaggio storico della serie: presente sin dall’inizio, è lui che ha ucciso Berlino insieme ai reparti speciali. E’ interpretato da Mario de la Rosa, attore e scrittore madrileno classe 1975 molto famoso in patria e ormai anche all’estero, grazie al suo ruolo nella serie La Casa di Carta. A maggio 2020 ha fatto molto parlare di sé per un post su Instagram, in cui indossava la tuta rossa della banda di criminali più famosa al mondo e in cui comunicava: “Sotto copertura. Non è una questione di colore, ma di sentimento“. Adesso, invece, tutti parlano dell’auricolare con il quale negli ultimi episodi della serie parla con i suoi colleghi agenti: a ben guardare, infatti, si tratta di un vecchio “headset" low cost per la PlayStation 3. Un dispositivo visto nella serie più famosa al mondo, nella quale si vedono montagne di soldi, ma che, a cercarlo su Amazon, si compra per pochi euro.

L’auricolare low cost di Suarez

Il modello visto su Netflix è l’Hipipooo-PS3 Gaming Headset, un prodotto 100% made in China (lo produce ‎Shenzhen Jinwanyi Company) con connessione Bluetooth 3.0. La batteria dura un paio d’ore, , e ce ne vogliono tre per ricaricarlo, se il dispositivo è usato continuamente per ascoltare la musica o per le partite sulla PlayStation. In realtà, però, è compatibile anche con altre console, purché abbiano un collegamento Bluetooth: la tenuta del segnale arriva fino a 10 metri, se non ci sono interferenze o muri che disturbano.

Decisamente non l’ultimo modello di auricolare wireless, quindi, e lo si vede anche dal design ma di sicuro un auricolare che vale il prezzo che costa, visto che gode tutto sommato di recensioni abbastanza positive: in buona sostanza, come dice chi l’ha comprato, costa poco e funziona, fa il suo lavoro.

Dove comprare l’auricolare di Suarez

Il dettaglio dell’auricolare “vintage" all’orecchio di Suarez ne La Casa di Carta non è sfuggito ai fan più attenti della serie Netflix. Nei gruppi di discussione in molti prendono questo particolare come l’ennesima dimostrazione dell’attenzione ai dettagli da parte della produzione: “In tutta la loro semplicità… li amo anche per questo“, scrive una fan su una delle community Facebook dedicate a La Casa di Carta. Altri, invece, ci ridono su: “Non hanno badato a spese…“.

Già, perché la spesa per comprare l’auricolare wireless di Suarez, che a questo punto è candidato naturale a diventare un feticcio della serie irrinunciabile per i fan più accaniti, si compra su Amazon a 11,99 euro. Speriamo che adesso il produttore non ne approfitti per alzare il prezzo…

Hipipooo-PS3 Gaming Headset – Auricolare Bluetooth di Suarez de La Casa di Carta