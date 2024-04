Il premio del destino, in arrivo la seconda stagione

Fonte foto: Apple TV+

È tutto pronto per il lancio della seconda stagione di Il premio del destino (il titolo originale è The Big Door Prize), acclamata serie comedy che ha debuttato nel 2023 ed è quasi subito stata rinnovata per una stagione 2. I nuovi episodi escono fra pochi giorni, sempre in streaming su Apple TV+. La trama, che ha per protagonista il vincitore dell’Emmy Chris O’Dowd, è ambientata in una piccola città in cui un giorno compare una misteriosa macchina che apparentemente riesce a rivelare il potenziale nascosto di chiunque la utilizzi. I cittadini, sperando in futuro migliore, iniziano così a rimettere in discussione opinioni, relazioni e lavori.

Il cast di Il premio del destino 2

La seconda stagione di Il premio del destino, creata da David West Read e prodotta da Skydance Television e CJ ENM/Studio Dragon, sarà composta da dieci episodi. Oltre al già citato O’Dowd, il cast include Gabrielle Dennis, Ally Maki, Damon Gupton, Josh Segarra, Crystal Fox, Sammy Fourlas e Djouliet Amara

Nei nuovi episodi non mancheranno le guest star, alcune del tutto nuove e altre già note al pubblico della prima stagione: Justine Lupe, Aaron Roman Weiner, Mary Holland, Patrick Kerr, Cocoa Brown, Carrie Barrett, Elizabeth Hunter, Jim Meskimen, Matt Dellapina e Melissa Ponzio.

Oltre che showrunner, David West Read è anche produttore esecutivo insieme a David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell per Skydance Television; Miky Lee, Jey-hyun Kim e Hyun Park per Studio Dragon; e Bill Bost e Sarah Walker. La regia dei nuovi episodi è di Steven Tsuchida, Heather Jack, Jordan Canning, Satya Bhabha e Declan Lowney.

La trama di Il premio del destino 2

Sempre basata sul romanzo di M.O. Walsh, la seconda stagione di Il premio del destino – The Big Door Prize continua a raccontare le vicende degli abitanti di Deerfield, che la misteriosa macchina comparsa nella prima stagione ha preparato per una criptica “fase successiva”.

Intanto, le potenzialità esistenziali svelate dal marchingegno hanno già portato i protagonisti a fare dei cambiamenti nelle proprie vite. Dusty (interpretato da Chris O’Dowd) e Cass (Gabrielle Dennis), ad esempio, hanno deciso di prendersi una pausa.

Trina (interpretata da Djouliet Amara) e Jacob (Sammy Fourlas) imparano a liberarsi delle vecchie etichette in cui si sentivano ingabbiati, mentre Giorgio (Josh Segarra) e Izzy (Crystal Fox) trovano l’amore.

Mentre Hana e padre Reuben cercano di capire funzionamento e scopo di questa misteriosa macchina, chiamata Morpho, gli abitanti della cittadina continueranno a formulare nuove domande e a chiedersi cosa sanno davvero delle proprie vite.

Il premio del destino 2 in streaming

La seconda stagione di Il premio del destino – The Big Door Prize torna su Apple TV+ il 24 aprile 2024 con i primi tre episodi. Uscirà poi un nuovo episodio ogni mercoledì fino al finale di stagione, in programma per il 12 giugno 2024.