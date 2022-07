Il prossimo passo di Nothing è la smart home con Ambient OS

Il futuro di Nothing dopo il suo primo smartphone, il Nothing Phone (1), sembra essere rivolto alla casa e la domotica. Lo rivela il leaker indiano Mukul Sharma che su Twitter pubblica la notizia della conclusione dell’iter di richiesta di Nothing della registrazione del marchio per il sistema operativo Ambient OS, presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale).

Nothing è un’azienda che si è costituita recentemente per volontà di Carl Pei, noto per essere il co-fondatore di OnePlus. Carl Pei a ottobre 2020 ha lasciato OnePlus e ha ufficializzato a gennaio 2021 la nascita della nuova azienda, Nothing. Pei non è solo, ma condivide questa nuova avventura con altri tre soci: Tony Fadell ingegnere che ha guidato il team che ha sviluppato l’iPod, lo youtuber Casey Neistat e Steve Huffman, CEO di Reddit. Il quartetto è riuscito a mettere nel piatto ben 7 milioni di dollari per iniziare a produrre smartphone. Ma come si evince dalla recente registrazione europea, Nothing è molto più ambiziosa e mira alla smart home.

Nothing pensa alla casa intelligente

Per comprendere quali siano le intenzioni di Nothing nel momento in cui si presenta in Europa con il marchio Nothing Ambient OS bisogna fare un passo indietro e scoprire la storia del sistema operativo.

Ambient OS viene sviluppato da Andy Rubin ossia colui che ha inventato Android e lo ha poi venduto a Google. La sua azienda Essential conserva tutto il know-how e probabilmente si appresta a collaborare con Carl Pen e Nothing.

Rispetto ai sistemi operativi già noti come quelli dei Google Nest e Amazon Echo, il sistema operativo Ambient OS sarebbe più rispettoso della privacy. Usiamo il condizionale poiché le informazioni su Ambient OS sono davvero poche.