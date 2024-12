Phone (3a) e (3a) Plus, cosa sappiamo sui prossimi smartphone di Nothing

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sul web sono trapelate diverse indiscrezioni interessanti sui nuovi Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Plus, in arrivo sul mercato nei primi mesi del 2025

Secondo alcune indiscrezioni sul web, nel 2025 vedremo il ritorno sulla scena di Nothing con due nuovi smartphone di fascia media: il Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Plus, eredi diretti dei Nothing Phone (2a) e (2a) Plus (in foto).

Al momento le informazioni disponibili provengono da alcuni dati di benchmark e dai dettagli all’interno dell’ultima build della Nothing OS 3.0, dove l’azienda di Carl Pei, avrebbe già inserito dei riferimenti ai futuri smartphone con il Nothing Phone (3a) che ha il numero di modello A059: asteroids, mentre il (3a) Plus ha il numero di modello A059P: asteroids_plus.

Cosa sappiamo di Nothing Phone (3a) e (3a) Plus

Stando ai dati trapelati Geekbench sia il Nothing Phone (3a) che il Nothing Phone (3a) Plus avranno in dotazione un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, che andrà a sostituire gli attuali Dimensity 7200 Pro e Dimensity 7350 Pro di MediaTek. Sconosciuti per ora ulteriori dati sui tagli di memoria a disposizione, ma non si escludono fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna.

Molte delle informazioni a disposizione fanno riferimento al comparto fotografico, con entrambi i modelli che avrebbero una fotocamera principale con lunghezza focale di 26 mm che dovrebbe essere in grado di registrare video 4K 60 FPS e video in slow motion fino a 480 FPS a 1080P.

Stando sempre ai dati trapelati dalla build, sembra che il Phone (3a) posto del sensore ultra-grandangolare potrebbe avere addirittura un teleobiettivo, mentre il (3a) Plus potrebbe avere a bordo teleobiettivo periscopico. Altri rumor parlano di una modalità Super Macro, Super EIS e Super Night, anche se i nomi di queste specifiche potrebbero non essere definitivi. Da quel che sappiamo, la fotocamera frontale dovrebbe avere una lunghezza focale di 29 mm e permettere la registrazione a 1080P e 30 FPS.

Conoscendo il (presunto) processore a bordo, abbiamo anche alcune informazioni sulle connessioni. Questi device, dunque, avranno sicuramente il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC. Oltre a questo, secondo i dati emersi dall’ultima versione di Nothing OS, pare che entrambi i device saranno compatibili con le eSIM.

Nessuna indicazione, al momento, su schermi e batterie a bordo di questi device ma, come accade sempre, è più che probabile che Nothing inizi a rivelare ulteriori dettagli poco prima della presentazione ufficiale. Il sistema operativo dovrebbe essere Nothing OS 3.1 basato su Android 15.

Infine, non dovrebbe mancare nemmeno una versione rinnovata dell’interfaccia Glyph, il sistema di LED che trasforma le notifiche in segnali luminosi. Anche in questo caso, però, non sono ancora disponibili maggiori informazioni.

Quando arrivano i nuovi smartphone Nothing

Al momento non c’è ancora una data d’uscita ufficiale per questo nuovo smartphone ma, stando sempre ai rumor sul web, sembra che Nothing abbia intenzione di portarli sul mercato nel cordo del primo trimestre del 2025. A questo punto, non resta che aspettare maggiori informazioni dall’azienda produttrice.