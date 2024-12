Nothing Phone (2a) Plus, con lo sconto Amazon è un affare

Nothing Phone (2a) Plus è uno smartphone di fascia medio-alta con una buona scheda tecnica e un design moderno. Con l’offerta Amazon il prezzo è davvero incredibile

Fonte foto: Nothing

Tra i vari device nel catalogo di Nothing spicca sicuramente il Nothing Phone (2a) Plus, uno dei prodotti più recenti dell’azienda di Carl Pei¸ sviluppato per unire sapientemente tecnologia e design. La soluzione perfetta, insomma, per chi cerca un prodotto in grado di garantire buone prestazioni e, al contempo, uno stile unico nel suo genere e che si distingue per le sue linee moderne.

Ma oltre all’ottima scheda tecnica, ciò che fa davvero la differenza in questo device è l’Interfaccia Glyph che aggiunge un tocco di personalità in più al telefono e l’interfaccia utente sviluppata da Nothing che, oltretutto, permette di accedere a ChatGPT in modo facile e veloce. Per le prossime ore su Amazon il prezzo scende sotto i 400 euro e uno sconto così è difficile da ignorare.

Nothing Phone (2a) Plus – Mediatek Dimensity 7350 Pro – Versione 12/256 GB

Nothing Phone (2a) Plus: scheda tecnica

Nothing Phone (2a) Plus ha uno schermo AMOLED con Always-On che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit. A protezione dello schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è un Mediatek Dimensity 7350 Pro a cui si affiancano in questa offerta specifica 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Con la funzione Ram Booster è possibile ottenere fino a 8 GB di RAM in più attingendo alla memoria di archiviazione dello smartphone.

Due le fotocamere a bordo: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare di nuovo da 50 MP. La fotocamera anteriore è da 50 MP.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo a 50 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Nothing OS 2.6 con la promessa di quattro major update. Oltre a questo, Nothing OS è anche perfettamente integrato con ChatGPT, cosa che permette agli utenti di accedere alle funzioni AI del chatbot direttamente dall’interfaccia di sistema.

Il Nothing Phone (2a) Plus è certificato IP54, ed è quindi in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Non manca nemmeno su questo modello l’ormai celebre Interfaccia Glyph, il sistema LED posizionato sul retro del device, sviluppato per avvisare delle notifiche in arrivo tramite segnali luminosi e ampiamente personalizzabile dall’utente.

Nothing Phone (2a) Plus: l’offerta Amazon

Il Nothing Phone (2a) Plus ha un prezzo di listino di 499 euro ma, grazie all’offerta Amazon per le prossime ore si scende a 395,05 euro (-12%, –103,95 euro), uno sconto molto interessante che potrebbe rappresentare l’occasione perfetta per abbracciare la tecnologia e la filosofia dell’azienda di Carl Pei.

