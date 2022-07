Nothing Phone (1) ufficiale: caratteristiche e prezzi

Nel giorno probabilmente meno adatto per presentare uno smartphone nuovo, un nuovo progetto e il nuovo corso di una nuova azienda, cioè durante il primo Prime Day 2022 di Amazon, Carl Pei ha deciso di presentare il suo tanto atteso Nothing Phone (1). Uno smartphone sul quale tutti si interrogavano: sarà un prodotto rivoluzionario, o tanto rumore per nulla?

Alla fine, dopo oltre sei mesi di "rumore", il prodotto è arrivato e, come è noto, non è un top di gamma ma uno smartphone di fascia media con una fortissima attenzione al design e una scheda tecnica senza nessuna novità, fatte salve le luci al LED posteriori che non sono state messe solo per estetica, ma hanno anche un paio di funzioni interessanti. Carl Pei ha affermato che non è stato scelto un processore top di gamma per limitare i problemi di raffreddamento e consumi elettrici, ma in molti pensano che la cosa sia molto più semplice di così: Carl Pei non è più in OnePlus, quindi non ha più Oppo alle spalle, quindi non ha più il potere di negoziare una robusta fornitura di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o chip dalla potenza simile.

Nothing Phone (1): caratteristiche tecniche

Nothing Phone (1) è uno smartphone da 6,55 pollici, con schermo OLED dotato di frequenza di refresh adattiva tra 60 e 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, luminosità massima di 1.200 nit (che sono un buon valore, in fascia media), risoluzione FHD+.

Il chip utilizzato su questo telefono è il Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. La batteria è da 4.500 mAh, con ricarica non molto veloce: 33 Watt, con ricarica wireless a 15 Watt e ricarica inversa a 5 W per le cuffiette Nothing Ear (1) e non c’è il caricatore in confezione.

E fino a qui, come è facile capire, siamo di fronte ad uno smartphone medio perfettamente nella media e senza assolutamente nulla di straordinario per la fascia media, a parte la ricarica wireless e uno schermo di buona qualità.

Qualche differenza rispetto ai telefoni medi, invece, la troviamo nel comparto fotografico: al posteriore due sensori da 50 MP, un Sony IMX766 e un Samsung JN1 (entrambi diffusissimi) e niente terzo o quarto sensore per macro o effetto bokeh. Sensori che, diciamolo chiaramente, non servono a nulla se non a dire che un telefono ha tre o quattro fotocamere. All’anteriore, infine, una selfie camera da 16 MP.

Tutto il telefono è ricoperto da vetro Gorilla Glass di Corning e, al posteriore, la cover è semi trasparente e lascia intravedere un po’ delle componenti interne. Dal vetro posteriore, inoltre, passa la luce dei LED inseriti all’interno e che servono sia per le notifiche che per le foto.

E’ infatti possibile personalizzare le notifiche associando ad una app o ad un contatto un determinato colore o numero di lampeggiamenti delle luci posteriori. In fase di scatto, poi, è possibile usare i LED posteriori come una sorta di "ring light" per illuminare il soggetto. I LED, infine, possono essere usati come torcia per l’illuminazione notturna.

Il Nothing Phone (1) misura 159,2×75,8×8,3 e pesa 194 grammi, che non sono affatto pochi per l’hardware integrato. Nothing ha ammesso che alcune scelte tecniche, come la ricarica a soli 33 Watt di potenza e il chip non molto evoluto, sono state determinate da necessità di design. In altre parole: Nothing Phone (1) è un telefono che punta più sull’estetica che sulla scheda tecnica, per ammissione della stessa azienda.

Nothing Phone (1): quanto costa

Nothing Phone (1) non è un telefono economico: è un modello di fascia medio-bassa col prezzo di uno smartphone di fascia medio-alta. Ecco i prezzi per le tre versioni disponibili (quella base solo in nero, le altre sia in nero che in bianco):

Nothing Phone (1) 8/128 GB: 499 euro

Nothing Phone (1) 8/256 GB: 529 euro

Nothing Phone (1) 12/256 GB: 579 euro

Lo smartphone è preordinabile dal 21 luglio, con consegne effettive a partire dal 26 luglio e si può comprare anche su Amazon, dove è disponibile anche un bundle con le cuffiette Nothing Ear (1) a 628 euro.

