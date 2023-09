Il riassunto di Sex Education (prima della stagione 4)

Fonte foto: Netflix

L’attesa è agli sgoccioli. La quarta e ultima stagione di Sex Education arriva su Netflix il 21 settembre. È passato parecchio tempo dall’ultima volta che abbiamo visto sullo schermo Asa Butterfield nei panni di Otis Milburn con al suo fianco Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene e molti altri. Un breve ripasso delle puntate precedenti, insomma, è più che necessario. Lo sa bene anche Netflix, che in un recente video ha affidato a Jean Milburn (interpretata da Anderson) il compito di rispolverare la memoria degli spettatori. Dunque, dove eravamo rimasti?

Cosa è successo in Sex Education 3 in breve

All’inizio di Sex Education 3 la Moordale Secondary School accoglie la nuova preside Hope Haddon, il cui compito è quello di riabilitare la reputazione della cosiddetta “scuola del sesso”. La preside toglie il ruolo di rappresentate a Jackson e lo affida a Viv e intanto introduce altre misure che non vengono apprezzate da studenti e studentesse, ad esempio l’obbligo di indossare le uniformi e lezioni di educazione sessuale improntate soprattutto sull’astinenza. Jackson si avvicina in seguito a Cal, giovane persona non binaria che frequenta la scuola. Alla fine della stagione, però, i due decidono di non essere ancora pronti a una relazione perché hanno idee diverse su come gestirla.

Ruby e Otis sono passati dal sesso occasionale a una vera e propria relazione, che finisce però quando lui non riesce a replicare in modo sincero al “ti amo” di lei. Anche Adam ed Eric escono allo scoperto e rendono pubblica la loro storia. Dopo che Eric viaggia in Nigeria e bacia un altro ragazzo, però, decide di lasciare Adam rendendosi conto delle loro diversità. Aimee, che ha difficoltà ad avere rapporti sessuali dopo una molestia subìta, chiede a Steve spazio e tempo per stare un po’ da sola.

Come è finita tra Otis e Meave?

Anche la relazione tra Meave e Isaac si conclude perché quest’ultimo intuisce che la ragazza prova in realtà ancora qualcosa per Otis. In seguito Otis e Meave vengono dimenticati in una stazione di servizio durante una gita di classe e qui si baciano e scoprono di provare qualcosa l’uno per l’altra. Meave è stata però ammessa a un programma per alunni plusdotati negli USA: inizialmente pensa di non andare per non interrompere la neonata storia con Otis, ma poi parte per gli Stati Uniti.

Jean è diventata mamma per la seconda volta. Non aveva certezza dell’identità del padre della neonata, ma nell’ultima puntata gli spettatori l’hanno vista leggere i risultati del test di paternità con aria sconvolta. Infine, si apprende nel corso della stagione che la scuola di Moordale sarà venduta per mancanza di fondi e chiusa. Gli studenti dovranno dunque trovare delle alternative. Ecco perché nella stagione 4 di prossima uscita su Netflix ritroveremo molti di loro in un nuovo liceo.