Il Talismano, il prossimo progetto dei fratelli Duffer dopo Stranger Things

Dopo Stranger Things, i fratelli Duffer, ovvero i creatori della fortunata serie Netflix, si dedicheranno a un progetto completamente nuovo, annunciato di recente: Il Talismano. Prodotto da Steven Spielberg, sarà l’adattamento dell’omonimo libro di Stephen King e Peter Straub pubblicato nel 1984.

I Duffer dovranno prima concludere Stranger Things (la quinta e ultima stagione uscirà nel 2024) ma hanno già qualche idea sul nuovo progetto. «È davvero presto adesso per parlarne, ma abbiamo uno schema per il primo episodio», ha detto Matt a proposito de Il Talismano nel corso di un’intervista a Variety. «Penso che con Spielberg sia tutto molto stimolante. Ama davvero la gioia della narrazione, in particolare la storia de Il Talismano, dove ci sono molte cose soprannaturali (…) ma al centro di tutto c’è una madre e suo figlio, la loro relazione e il loro amore reciproco», ha aggiunto Ross.

Di cosa parla Il Talismano

Il protagonista del romanzo dark fantasy Il Talismano è Jack Sawyer, un ragazzo di 12 anni che parte per un viaggio straordinario per salvare la vita della madre malata. Nel corso di questa avventura epica il giovane continuerà a spostarsi tra due mondi – il nostro e un universo fantasy parallelo, chiamato I territori – e scoprirà che il talismano che cerca può non solo guarire sua mamma, ma anche salvare il mondo.

Nel romanzo c’è quindi il grande tema del rapporto madre-figlio, ma non mancano elementi magici e creature sovrannaturali che danno alla narrazione un tocco oscuro.

Nel 2001 è stato pubblicato un seguito del romanzo, intitolato La casa nel buio, nel quale il protagonista ha ormai trent’anni ed è impegnato nella risoluzione di alcuni omicidi.

In Stranger Things c’è già un’anticipazione

Il dettaglio non è sfuggito agli spettatori più attenti: nell’ultima puntata della quarta stagione di Stranger Things i fratelli Duffer hanno "nascosto" un’anticipazione del loro prossimo progetto, Il Talismano (da questo punto in poi ci sono spoiler per chi non ha visto il finale di Stranger Things 4!).

Nel finale di stagione, Max è sopravvissuta all’attacco di Vecna: dopo essere rimasta senza segni vitali per alcuni minuti, grazie all’intervento di Undici è in qualche modo tornata in vita, anche se in coma. In una delle scene conclusive la troviamo all’ospedale, con numerose bende e fasciature, priva di conoscenza. Nella stanza insieme a lei c’è Lucas, che le sta leggendo ad alta voce alcune pagine di un libro: Il Talismano di Stephen King.

Una scelta assolutamente non casuale, ora che sappiamo bene quali sono i piani a lungo termine dei Duffer!