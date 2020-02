Iliad, quale è il limite d'età per avere una scheda SIM

20 Febbraio 2020 - In Italia la normativa sul possesso di una scheda SIM è piuttosto stringente: è necessario presentare un documento di identità valido e avere anche un’età minima. Questo vale per tutti gli operatori, anche per Iliad che utilizza un sistema innovativo per l’acquisto delle schede telefoniche: le Simbox. Come molti di voi sapranno, Iliad ha posizionato in molte città italiane dei distributori automatici di schede SIM: si trovano solitamente nelle stazioni dei treni, negli aeroporti e nei punti più affollati.

Quali sono i requisiti per richiedere una scheda Iliad da un Simbox? Molte semplice: innanzitutto bisogna avere con sé un documento d’identità valido che attesti l’autenticità della persona. Poi è molto importante il limite d’età: non si può avere meno di 15 anni. Questo vale sia per i cittadini italiani sia stranieri in possesso di regolare documento. Inoltre, c’è un altro requisito da dover rispettare: al massimo è possibile intestarsi cinque schede SIM. Per superarlo è necessario fare una richiesta ufficiale a Iliad compilando un modulo. Ecco tutto quello che c’è da sapere per richiedere una scheda SIM Iliad.

Scheda Iliad, che età bisogna avere per avere una scheda SIM

Tutti gli operatori telefonici fissano dei limiti di età per richiedere una scheda SIM. Iliad ha fissato i limite minimo a 15 anni. Il richiedente deve anche presentare un documento d’identità valido che dimostri di rispettare questo requisito. Logicamente non esiste nessun limite d’età massimo.

Quante schede Iliad si possono avere

Un’altra particolarità che in pochi conoscono è il limite massimo di schede Iliad che una persona può intestarsi. Sono cinque, che può essere esteso fino a 10 seguendo una particolare procedura.

L’operatore telefonico permette di avere fino a cinque schede SIM senza nessun tipo di problemi. Dalla sesta in poi, invece, il cliente è obbligato a inviare uno specifico modulo a Iliad in cui richiede l’attivazione di una nuova scheda SIM. Oltre al modulo è necessario inviare anche una copia del documento d’identità. Questa procedura deve essere ripetuta per ogni nuova scheda, una volta superato il limite di cinque.