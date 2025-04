Fonte foto: Vivo

Una delle prossime novità tra gli smartphone di fascia alta è rappresentata da Vivo X200 Ultra, modello con cui Vivo punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista tra i cameraphone. Lo smartphone in questione non è ancora stato annunciato ma il suo debutto è sempre più vicino e, come vedremo di seguito, c’è già una data di presentazione (almeno per il mercato cinese).

Il nuovo modello della gamma Vivo andrà ad affiancare gli altri modelli della serie X200 (in foto) arricchendo l’offerta del brand per la fascia alta del mercato. Le specifiche sono state confermate da diverse indiscrezioni. Andiamo a fare il punto su quello che sarà il prossimo top di gamma del brand.

Vivo X200 Ultra: come sarà

Stando a quel che si legge su GSMArena, il nuovo Vivo X200 Ultra avrà a bordo un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una garanzia assoluta per ottenere prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di una novità rispetto al resto della gamma X200 di Vivo che può contare, invece, sul MediaTek Dimensity 9400. Il chip di Qualcomm sarà affiancato da varie combinazione di RAM (12/16 GB) e di storage (da 256 GB a 1 TB con memorie UFS 4.0).

Il display sarà costituito da un pannello LTPO AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Ci sarà anche una batteria da 6.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 100 W e la ricarica wireless da 30 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, il nuovo X200 Ultra potrà contare su di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel, con zoom ottico 3,7x, e un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. Ci sarà spazio anche per una fotocamera anteriore da 50 Megapixel.

La scheda tecnica comprenderà anche il supporto Dual SIM, anche con eSIM, la certificazione IP68/IP69, un sensore di impronte digitali sotto al display (sarà un sensore ultrasonico) e il sistema operativo Android 15 con almeno 4 major update garantiti (ma potrebbero essere di più).

Vivo X200 Ultra: quando arriva

Il nuovo Vivo X200 Ultra è vicino al debutto, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Lo smartphone, infatti, sarà svelato nel corso di un evento speciale che Vivo terrà il prossimo 21 aprile. Il modello sarà accompagnato da altri dispositivi come il Vivo X200s oltre a nuovi tablet e uno smartwatch. Per quanto riguarda la disponibilità sul mercato globale, bisognerà attendere qualche settimana. Vivo ha avviato il suo ritorno in Italia e potrebbe decidere di distribuire sul nostro mercato anche X200 Ultra. Ne sapremo di più a breve.