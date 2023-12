In arrivo la serie Piedone: chi c'è al posto di Bud Spencer

Fonte foto: Eduardo Castaldo/Sky

Nel film del 1973 dal titolo Piedone Lo Sbirro, diretto da Stefano Vanzina, a vestire i panni del celebre commissario Rizzo, detto Piedone, era Bud Spencer. Chi raccoglierà la sua eredità nella nuova serie Piedone, liberamente tratta da questo film uscito ormai cinquant’anni fa? A vestire i panni del protagonista in questo nuovo progetto Sky Original è Salvatore Esposito, attore noto soprattutto per Gomorra – La serie, Fargo e Spaccapietre. Esposito non interpreterà però una nuova versione del commissario Rizzo, ma invece un ispettore di polizia che ha avuto Piedone come mentore. Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova serie, di cui sono attualmente in corso le riprese a Napoli e che arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW.

Piedone, la serie: di cosa parla

Il protagonista di Piedone, interpretato da Salvatore Esposito, è l’ispettore di polizia Vincenzo Palmieri che, proprio come il suo mentore, il commissario Rizzo detto Piedone, è un personaggio abbastanza anticonvenzionale. È un ispettore di polizia che viene dalla strada, non ama le armi ed è indiscutibilmente talentuoso, ma anche indisciplinato e scorbutico. Insomma, non è facile andarci d’accordo.

Nella trama della serie l’ispettore Palmieri ritorna a Napoli dopo diversi anni per chiudere i conti con il passato e deve dimostrare alla sua nuova squadra che i suoi metodi, pur essendo originali, sono validi. Inevitabilmente Palmieri si scontra con la commissaria Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli. Mentre lei crede fermamente nelle regole e nelle procedure, infatti, lui è ben disposto a fare le cose a modo suo pur di ottenere giustizia. Nella squadra c’è anche l’ispettore aggiunto Michele Noviello che, pur desiderando occuparsi di storia medievale, è finito a lavorare in polizia, mestiere per il quale ha in realtà un certo talento.

Il cast della serie Piedone

La nuova serie Sky Original Piedone è prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle, e Titanus Production, società del gruppo Titanus. Oltre a Salvatore Esposito, il cast della serie include Silvia D’Amico nei panni di Sonia Ascarelli (l’attrice ha già recitato in Christian, Comandante e A casa tutti bene – La serie) e Fabio Balsamo nel ruolo di Michele Noviello (l’attore, parte del collettivo The Jackal, è noto per Beata te, Generazione 56k e Pesci piccoli).

La regia della serie è di Alessio Maria Federici, che è già stato dietro la cinepresa per Non ci resta che il crimine – La serie, (Im)perfetti Criminali e Generazione 56K. Gli autori del soggetto di serie sono Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino.

Quando esce Piedone

La serie Piedone sarà composta da quattro episodi e uscirà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La data esatta del debutto non è ancora stata annunciata.