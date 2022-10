Infinix Zero 20 ha la miglior selfie camera di sempre

Infinix marchio del gruppo cinese Transsion, che include anche Itel e Tecno ed è ancora poco conosciuto in Italia (ma si trova spesso su Amazon), sta per presentare uno smartphone con fotocamera da 200 MP e ricarica da 180 W: l’Infinix Zero Ultra. Nel frattempo però l’azienda ha portato in Asia e Brasile due nuovi telefoni di fascia media: l’Infinix Note 12 (2023) e l’Infinix Zero 20 che hanno in comune il processore MediaTek Helio G99 presentato lo scorso maggio e prezzi decisamente interessanti.

Il più innovativo dei due è l’Infinix Zero 20 che propone un sensore anteriore da 60 MP con OIS, lo stabilizzatore ottico, unico esempio su telefoni Android. Un gradino più sotto, troviamo lo smartphone Infinix Note 12 (2023) che riprende la scheda tecnica dello Infinix Note 12 Pro ma aggiunge sul retro una nuova fotocamera: va via il sensore principale da 108 MP per fare spazio a un sensore da 50 MP.

Infinix Zero 20: caratteristiche tecniche

Lo smartphone Infinix Zero 20 ha a bordo il processore MediaTek Helio G99, prodotto a 6 nm, con sola connessione 4G e abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione.

Il display è di tipo AMOLED da 6,7 pollici e con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il sensore di riconoscimento dell’impronta digitale è posto lateralmente.

Le fotocamere poste sul retro sono tre: un sensore principale da 108 MP grandangolare, un sensore da 8 MP e un sensore da 2 MP. Molto interessante, invece, la fotocamera anteriore da ben 60 MP con OIS, lo stabilizzatore ottico. L’unione di queste due caratteristiche promette selfie estremamente definiti e, soprattutto video selfie perfettamente stabili, anche se la ripresa è fatta mentre si cammina.

Oltre alla connessione 4G, Infinix Zero 20 è dotato dell’NFC per i pagamenti contactless, di un jack da 3,5 mm per le cuffiette cablate e di una radio FM. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica da 45 W.

Infinix Zero 20: disponibilità e prezzo

Lo smartphone Infinix Zero 20 è disponibile per ora sui mercati asiatici e in sud America ed è in vendita su Aliexpress in Europa al prezzo di listino di 460 euro, scontati per il lancio a 322 euro.