Insta360 annuncia la nuova X4: fino a 8K e tantissima AI

La Insta360 X4 è la nuova action cam dalle dimensioni ridotte e dal peso estremamente contenuto, in grado di girare video a 360 gradi con risoluzione massima in 8K

Insta360 ha presentato ufficialmente la nuovissima Insta360 X4, una action cam compatta in grado di girare video a 360 gradi, con risoluzione massima fino a 8K. Un prodotto molto interessante che gli appassionati di sport estremi (e non solo) potranno utilizzare in modo facile e intuitivo per registrare ogni momento e ogni dettaglio delle loro performance. In più, grazie agli innovativi strumenti di editing potenziati dall’intelligenza artificiale è possibile intervenire in post produzione su ogni video girato, scegliendo la migliore inquadratura possibile.

Insta360 X4: scheda tecnica

La Insta360 X4 è un device compatto che misura 46×123,6×37,6 mm e ha un peso di 203 g. Il display è un touchscreen da 2,5 pollici, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass. Questa action cam permette di girare video con una risoluzione fino a 8 K e con tre modalità operative: 360°, obiettivo singolo e selfie.

La modalità 360° permette di girare video a 360 gradi e scegliere l’inquadratura dopo aver effettuato le riprese, utilizzando gli strumenti di reframing potenziati dall’AI presenti nell’app Insta360. Questa modalità può essere utilizzata a queste risoluzioni:

8K (7.680×3.840) a 30/25/24 fps

7K+ (5.760×2.880) a 30/25/24 fps

7K (5.760×2.880) a 60/50/30/25/24 fps

4K (3.840×1.920) a 100/60/50/30/25/24 fps

La modalità a obiettivo singolo, invece, prevede la scelta iniziale dell’obiettivo e offre la possibilità di riprendere a queste risoluzioni:

4K (3.840×2.160) a 60/50/30/25/24 fps

7K (2.720×1.536) a 60/50/30/25/24 fps

1080p (1.920×1.088) a 60/50/30/25/24 fps

La modalità Selfie, con funzione selfie-stick invisibile che permette di nascondere alla vista il bastone per i selfie per riprese in terza persona, è disponibile a queste risoluzioni:

4K (3.840×2.160) a 30/25/24 fps

7K (2.720×1.536) a 120/100/60/50 fps

1080p (1.920×1.080) a 120/100/60/50 fps

Inoltre, per garantire all’utente riprese fluide, senza inclinazioni o distorsioni indesiderate anche negli utilizzi più estremi, si possono utilizzare le funzioni Stabilizzazione FlowState e l’Horizon Lock 360.

Sempre per i video ci sono anche diverse modalità di ripresa: Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time (per mostrare al rallentatore una panoramica su un soggetto) e Registrazione in Loop (che registra anche oltre la capienza della memoria interna, andando a sovrascrivere l’inizio del video).

Riguardo alle foto, invece, è possibile scattare insp (il formato file delle immagini panoramiche scattare con le fotocamere digitali Insta360) e DNG RAW (un formato ricosnociuto da tutti i software per la post-produzione) con una risoluzione massima di 72 MP e in diverse modalità: HDR, Intervallo, Starlapse (per realizzare timelapse del cielo notturno) e Burst (utile per catturare il movimento con una serie di immagini in sequenza).

Per quanto riguarda l’audio, questa action cam permette di registrare a 48 kHz, 16 bit in AAC con funzioni per la cancellazione del rumore del vento. È possibile anche attivare la registrazione stereo e Direzione Focus che, tramite il reframe del video, permette all’audio di seguire l’azione.

Presenti sia per le foto che per i video i comandi vocali e quelli gestuali, per utilizzare l’action cam anche con le mani impegnate. La batteria è da 2.290 mAh e, stando al produttore, viene garantita un’autonomia fino a 135 minuti di riprese.

Il dispositivo è impermeabile all’acqua fino a 10 metri. Infine, sulla Insta360 X4 è installata una protezione della lente rimovibile (disponibile sia in versione Standard che in versione Premium in vetro temperato) che la tiene al sicuro da qualsiasi sollecitazione esterna.

Insta360 X4: prezzo e disponibilità

La nuova Insta360 X4 è già disponibile sul sito ufficiale, su Amazon e presso i rivenditori autorizzati al prezzo suggerito di 559,99 euro. Per chi volesse sono disponibili anche diversi pacchetti che, oltre alla action cam, includono anche diversi accessori.

