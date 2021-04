Instagram è come un giardino da coltivare, partendo da zero, solo voi, il suolo, il cielo e tanta buona volontà. Passione, dedizione e impegno sono le parole chiave per far fiorire il giardino e, una volta sbocciati i fiori, è necessario continuare a curarli per dare vita ai vostri sogni, progetti e aspirazioni. E quanta soddisfazione, diciamocelo, nel vedere germogliare questo giardino che cresce rigoglioso giorno dopo giorno!

State già visualizzando il vostro profilo Instagram in questi termini? Ecco, allora vuol dire che avete sviluppato un po’ di familiarità con questo mitico social. Forse quello che vi manca è capire come ottimizzare al meglio il vostro profilo e imparare a leggere i famosi insights di Instagram per capire l’andamento dei vostri contenuti, cosa funziona di più, cosa meno e cosa si può fare per migliorare. In fondo, ogni social content ha bisogno delle sue accortezze per crescere bene, proprio come una pianta!

Instagram Insights: come accedere

Se ti stai chiedendo cosa sono gli insights di Instagram, tieni presente che sono dati statistici previsti solo per i profili aziendali e professionali, dunque, in caso tu fossi interessato a monitorare l’andamento del tuo profilo, dovrai passare da un account personale ad uno business o creator. Un’operazione gratuita e da poter effettuare in qualunque momento. Per vedere gli insights di Instagram dovrai accedere dall’app mobile e andare sul tuo profilo dove troverai l’apposita sezione Dati statistici. Non temere, non si tratta di un’analisi particolarmente complessa da visionare, poiché ad ogni valore numerico dei vari dati statistici di Instagram, corrisponde una semplice indicazione del suo significato.

Dati statistici Instagram: cosa c’è da sapere

Gli Instagram Insights hanno la fondamentale funzione di mostrarti le prestazioni dei tuoi contenuti (post, storie, video IGTV), ma anche le tendenze generali sui tuoi follower e sulla tua audience. Nella schermata dei tuoi dati, potrai trovare in evidenza il menu dove poter visualizzare i dati statistici nell’arco degli ultimi 7 o 30 giorni, escluso il giorno corrente. Seguono i "Contenuti in evidenza recenti", dove ti vengono segnalati i tuoi upgrade positivi. Nella "Panoramica generale" ci sono alcune metriche rilevanti sugli "Account raggiunti", le "Interazioni con i contenuti, il "Numero totale dei followers "che seguono il tuo profilo e i ricavi stimati nel tempo selezionato, in caso di promozioni attivate su Instagram.

Quando parliamo degli Account raggiunti, ci riferiamo ai dati statistici che evidenziano il numero di utenti unici che hanno visto i tuoi post, le tue storie o i tuoi video IGTV almeno una volta su Instagram. Se nel tuo profilo hai incluso un pulsante di call to action, oppure indicazioni stradali, indirizzo mail, testo e sito web, potrai osservare il numero di volte che sono stati cliccati e saranno ordinati in base ad un ranking che tiene conto della loro copertura. Instagram ti fornisce qui anche una classifica dei dati statistici sui tuoi post, storie e video IGTV più popolari. La metrica delle "Interazioni" di questi contenuti mostra un bilancio delle interazioni che comprendono: "Mi piace", commenti, salvataggi, condivisioni, risposte e altre azioni. Tra gli Instagram Insights sono disponibili i "Dettagli" sui tuoi followers (se ne hai almeno 100), che indicano la crescita degli stessi, ma anche il numero di coloro che hanno smesso di seguirti; i luoghi più popolari di provenienza dei tuoi followers da un punto di vista geografico; i dati sulla fascia di età, il genere e i periodi di maggiore attività sul profilo rispetto ai giorni e agli orari.

Instagram insights: come ottimizzare il tuo profilo

Avere accesso ai dati statistici di Instagram, ti permette anche di sviluppare una strategy per rendere più performante il tuo profilo rispetto al tuo scopo, dall’aumento dell’audience per far conoscere il più possibile la tua attività, alla realizzazione di una vera e propria strategia di marketing per promuovere i tuoi prodotti, a cominciare dall’analisi delle buyer personas, prendendo in considerazione i gusti e gli apprezzamenti degli utenti. Quello che ti interessa per dare visibilità al tuo brand è la "Copertura Instagram", che indica il numero dei singoli utenti che visualizzano i tuoi contenuti. Da non confondere con le "Impression", ossia il numero di visualizzazioni totali di un contenuto.

Le Interazioni mostrano il grado di coinvolgimento degli utenti e della tua community di riferimento. Troverai gli utenti che apprezzano di più i tuoi post per poter targettizzare anche in base a chi mette un like, oppure un commento, che denota maggiore coinvolgimento. Sulle storie Instagram, da controllare il numero delle persone che hanno visualizzato, risposto, toccato gli stickers, quanto tempo si sono soffermati sulla storia etc. Tutto questo ti aiuterà a capire cosa funziona di più o meno sul tuo Instagram e come andare incontro alla tua audience, mantenendo la tua identity ma ricordando sempre che il social è interazione.