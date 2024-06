Instagram: come taggare i prodotti da vendere nelle Stories

Fonte foto: rafapress / Shutterstock.com

Instagram mette a disposizione un gran numero di strumenti per i suoi utenti: una delle funzioni meno note, ma non per questo meno interessanti, è la possibilità di taggare i prodotti nelle proprie Storie di Instagram. Si tratta di un sistema molto semplice che consente agli influencer di sponsorizzare determinati prodotti con maggiore semplicità e che può essere utilizzato anche da utenti “comuni” per suggerire ai propri follower un determinato prodotto. Taggare un prodotto nelle Storie di Instagram è semplicissimo e può essere fatto anche nelle storie private. Vediamo come si fa.

Come taggare un prodotto nelle Storie

Per taggare un prodotto nelle Storie di Instagram è sufficiente inserire l’adesivo prodotto e poi scegliere il prodotto da taggare. La procedura è semplice: basta entrare nel pannello di creazione delle Storie e scegliere la foto o il video da pubblicare. Successivamente, bisogna premere sul tasto in alto che consente l’accesso al pannello degli adesivi che possono essere aggiunti alle Storie di Instagram, come, ad esempio, l’adesivo per inserire le domande. Gli adesivi permettono di personalizzare e arricchire le proprie Storie, rendendole più interessanti agli occhi dei propri follower.

Per poter taggare un prodotto è necessario premere sul tag Prodotto. A questo punto, in pochi istanti, apparirà un pannello con l’elenco di Shop suggeriti a cui accedere per trovare il prodotto da taggare. È anche possibile utilizzare la barra di ricerca, posizionata in alto, per individuare lo shop preferito e poi scegliere il prodotto da taggare. Una volta selezionato il prodotto, sarà possibile modificare l’adesivo, scegliendo anche la posizione all’interno della Storia. Completati tutti i passaggi, basterà pubblicare la Storia: il prodotto taggato sarà raggiungibile da tutti gli utenti che visualizzeranno la storia e premeranno sul tag.

Come salvare prodotti da taggare

Prima di creare una Storia con un prodotto taggato è necessario scegliere quale prodotto taggare. Oltre al sistema indicato in precedenza, c’è un modo ancora più semplice per individuare il prodotto. Basta visitare la pagina Instagram dello shop desiderato e visualizzare il post contenente un prodotto taggabile. Basterà premere sull’icona di una shopping bag nell’angolo a sinistra del post per accedere al pannello dei prodotti taggabil. A questo punto, sarà possibile salvare il prodotto, premendo sull’apposita icona alla destra del suo nome. In fase di inserimento del tag Prodotto, l’oggetto salvato sarà ora incluso nell’elenco Prodotti salvati e potrà, quindi, essere inserito facilmente nelle Storie. nere aggiornati e seguire gli influencer per scovare in anteprima il tag shopping sui loro profili e vedere come funziona.