Instagram, Adam Mosseri annuncia l'arrivo dei video AI

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

Adam Mosseri, il numero uno di Instagram, ha annunciato l’arrivo sul noto social network di nuovi strumenti di editing AI che permetteranno agli utenti di creare e modificare i propri contenuti sfruttando le potenzialità del modello Movie Gen AI sviluppato da Meta.

Molte le opzioni di personalizzazione che, stando alle prime dichiarazioni ufficiali, consentiranno di stravolgere qualsiasi dettaglio, partendo da semplici prompt testuali, permettendo anche ai meno pratici di sfruttare una suite di strumenti per l’editing video professionali.

Cosa sappiamo delle funzioni AI di Instagram

Per mostrare le novità annunciate, Adam Mosseri ha condiviso un video dove viene sfruttata al massimo la potenza dell’intelligenza artificiale, che va a cambiare in tempo reale ogni piccolo particolare della clip.

Dal poco che abbiamo visto, questo tool sembra incredibilmente efficiente e riesce a gestire senza troppi problemi ogni movimento del soggetto inquadrato, inclusi quelli delle labbra o le espressioni. Sarà anche possibile cambiare il proprio outfit, il contesto e l’ambiente circostante, aggiungere dettagli e, addirittura, modificare la propria figura a proprio piacimento.

Le premesse sono ottime ma prima di cantare vittoria bisognerebbe provare la funzione all’atto pratico nella vita reale e non in un ambiente ideale; magari con uno sfondo dinamico o addirittura mentre ci si sposta da un punto all’altro. Oltre a questo, non bisogna nemmeno sottovalutare il tipo di device utilizzato, sperando che per sfruttare al massimo il potenziale di questi strumenti non sia necessario utilizzare un telefono di fascia alta.

Come è evidente, l’intelligenza artificiale sta virando prepotentemente verso la creazione di contenuti visual e, in questo senso, non stupisce che Meta abbia scelto proprio Instagram per lanciare una caratteristica del genere che, davvero, potrebbe stravolgere radicalmente l’utilizzo della piattaforma.

Del resto, già qualche settimana fa, Adam Mosseri aveva condiviso su Threads alcune riflessioni relative all’utilizzo dell’AI generativa sui social network, affermando che queste piattaforme dovranno essere in grado di adattarsi efficacemente a questo tipo di contenuti, sfruttandoli per garantire nuove esperienze ma, soprattutto, per non far "cadere in trappola" gli utenti con immagini e video fake.

Quindi, se da un lato etichettare i contenuti generati dall’AI può essere un sistema efficace per informare gli utenti, dall’altro mettere a disposizione soluzioni basate proprio su questa tecnologia potrebbe essere altrettanto efficace per far capire a tutti la portata di questi cambiamenti e in che modo influenzeranno i social e chi li utilizza.

Quando arriveranno le nuove funzioni

Nonostante il video condiviso e l’hype generato dall’arrivo di queste novità, al momento Adam Mosseri non ha ancora comunicato ufficialmente una data di lancio precisa. Da quello che sappiamo, l’implementazione di questi strumenti sulla piattaforma è previsto nel corso del 2025, per ora quindi non resta che attendere nuove informazioni.