Instagram manda un segnale a chi posta troppe Stories

I creatori che animano i social sanno molto bene che devono essere sempre sul pezzo se vogliono mantenere il legame con i loro followers. Instagram, però, sembra avere una diversa opinione, almeno in Brasile dove sta conducendo un esperimento. Infatti Phil Ricelle, un utente brasiliano di Instagram, ha notato che l’app di Instagram ora mostra solo tre delle storie condivise con la propria comunità di riferimento. Per ora non è noto quanti creator rientrano nell’esperimento e né quanto durerà.

Sappiamo che gli utenti possono attualmente pubblicare 100 storie contemporaneamente. Sebbene questo numero sembra rimanere lo stesso nonostante la modifica, i creator che hanno ricevuto l’aggiornamento, ora dalla quarta Stories devono ottenere la visibilità sperando in chi sceglie consapevolmente, facendo tap sul pulsante “Mostra tutto“, di voler vedere il resto delle storie. Altrimenti, Instagram passa alle Stories del contatto successivo. Il cambiamento è significativo: per alcune persone, non sarà più possibile vedere tutte le storie di un account contemporaneamente. Per i creatori, questo significa che qualsiasi post dopo la terza Stories avrà probabilmente un numero molto inferiore di visualizzazioni. Che, per molti creator di professione, equivale a meno entrate economiche.

Instagram: 3 Stories e poi?

Limitare il numero di storie visualizzate nell’app dovrebbe consentire agli utenti di vedere meno Sotries dello stesso creato e, di conseguenza, più Stories di più persone, che vnegono mostrate più rapidamente. Spetta così all’utente che sta guardando di cambiare profilo se non è interessato a quel contenuto.

Il che ci potrebbe dire che Instagram sta provando a fare una selezione dei creatori più bravi, cercando di capire quali contenuti attirano realmente l’interesse degli utenti.

Da un lato sembra essere una proposta di tipo meritocratico, dall’altro potrebbe aprire scenari che costringono i creatori a pagare per ottenere più visibilità.

Meno Stories ma per tutti

Se Instagram deciderà di implementare questo layout su una scala più ampia allora i creatori saranno costretti a essere maggiormente selettivi rispetto alle Stories da pubblicare. Il rischio è che i follower potrebbero perdersi saltando il contenuto nascosto dall’app e accessibile solo dopo aver fatto tap su “Mostra tutto“.

Dall’altro lato però, creatori meno popolari, ma magari più bravi, potrebbero avere chances di visibilità fino a quel momento impensabili. Come andrà a finire? Probabilmente lo scopriremo presto.