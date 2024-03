Come acquistare su Instagram

Instagram è una vetrina utilizzata dai negozi online per promuovere i propri prodotti: ecco, quindi, come acquistare un prodotto tramite Instagram

Fonte foto: wichayada suwanachun / Shutterstock.com

Instagram non è solo un social network per restare in contatto con i propri amici e i creator preferiti. Il social, infatti, è una vera e propria vetrina di prodotti, con tanti e-commerce che sfruttando le pagine di Instagram per raggiungere nuovi utenti e incrementare le vendite.

Per aiutare i negozi online a incrementare le vendite, Instagram integra una funzionalità pensata per semplificare lo shopping. Il social network ha lanciato il servizio dedicato allo shopping nel 2016 ed oggi sono tanti gli account Instagram di negozi online che sfruttano questa funzionalità.

Gli utenti possono usare Instagram per scegliere i prodotti da acquistare e raggiungere rapidamente l’e-commerce per completare l’acquisto. Il sistema non utilizza i dati dell’account Instagram in quanto l’acquisto viene effettuato al di fuori del social network,

Ecco, quindi, come acquistare prodotti online tramite Instagram.

Come comprare su Instagram

Per acquistare prodotti su Instagram è possibile sfruttare la funzionalità Shopping dell’app che permette agli utenti di accedere con maggiore semplicità al sito e-commerce di un determinato account business. Bastano pochi passaggi per poter completare l’acquisto online del prodotto desiderato.

I post che includono prodotti acquistabili tramite Instagram sono contrassegnati dall’icona di una busta per lo shopping in basso a sinistra. Basta premere su quest’icona per accedere a una nuova schermata dove verificare il prezzo e le caratteristiche (ad esempio le taglie disponibili di un vestito).

A questo punto, bisognerà premere su Visualizza sul sito web, in modo da raggiungere l’e-commerce che ha pubblicato il post con il prodotto da acquistare e completare l’acquisto online, creando un nuovo account (o effettuando il login con il proprio account, se già esistente) e inserendo i dati di pagamento.

Da notare che nella pagina Instagram del prodotto scelto è presente anche l’icona di condivisione rapida che consente di mostrare il prodotto a un amico, ad esempio per chiedere un consiglio su cosa acquistare. Scorrendo la pagina verso il basso, invece, è possibile ottenere informazioni sul prodotto, sulle politiche di spedizione e reso del negozio oltre che maggiori dettagli sull’account che propone il prodotto in vendita.

Aggiungere un metodo di pagamento a Instagram

Per poter effettuare acquisti su Instagram non è necessario aggiungere un metodo di pagamento al proprio account. Come evidenziato in precedenza, l’acquisto avviene al di fuori di Instagram. Le cose cambiano, però, quando si deve attivare un abbonamento.

Si tratta di un servizio proposto da diversi creator della piattaforma e che garantisce, in genere, l’accesso a contenuti esclusivi. In questo caso, è utile aver già registrato un metodo di pagamento per il proprio account. Si tratta di una procedura semplicissima.

Dopo aver aperto l’app del social network, bisogna premere sull’icona del proprio profilo, in basso a destra, e poi premere l’icona delle tre linee orizzontali, in alto a destra. A questo punto, basta scorrere l’elenco verso il basso fino a trovare la voce Ordini e pagamenti e poi scegliere Carte di credito e di debito, per registrare una carta di pagamento all’interno del proprio account, oppure Altri metodi di pagamento, per poter utilizzare un sistema alternativo di pagamento come PayPal.