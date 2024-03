Instagram, quiz nelle Storie: come funzionano

Fonte foto: AngieYeoh / Shutterstock.com

Fare quiz nelle Storie di Instagram è davvero semplice. Basta aggiungere un sticker prima della pubblicazione della Storia per poter condividere un quiz con i propri utenti. Ogni quiz può essere personalizzato in modo completo, aggiungendo varie opzioni di risposta da sottoporre agli utenti. Gli utenti del social hanno la possibilità di utilizzare i quiz come preferiscono: è possibile fare più Storie in un giorno con vari quiz da sottoporre ai propri follower, ad esempio.

La procedura da seguire è molto semplice e può essere completata sia con l’app Android che con l’app per iPhone di Instagram, anche senza avere particolari abilità nella gestione degli strumenti che il social mette a disposizione dei suoi creator. Per creare un quiz su Instagram bastano davvero pochi secondi. Ecco come fare.

Come fare i quiz Instagram

Fare un quiz nelle Storie di Instagram è semplicissimo. Per prima cosa bisogna aprire l’app e premere avviare la creazione di una Storia, con uno swipe laterale oppure premendo su La tua storia in alto a sinistra. Dopo aver scelto lo “sfondo” della Storia (ad esempio un’immagine) bisogna fare uno swipe dal basso verso l’alto per accedere agli sticker.

Tra le varie opzioni, a questo punto, ci sarà anche Quiz. Premuto su questo sticker, è possibile avviare l’inserimento del quiz nella Storia. Prima di pubblicare, è necessario inserire compilare il campo “INDOVINA COSA PREFERISCO…” con la domanda del quiz e poi selezionare le opzioni a disposizione degli utenti, avendo cura di indicare anche qual è quella giusta. È tutto molto semplice e intuitivo.

Terminata questa procedura, è sufficiente premere su Fine e poi sulla freccia in basso a destra, per avviare la pubblicazione del quiz nelle proprie Storie di Instagram. È anche possibile pubblicare la Storia su Facebook, in modo da raggiungere un numero maggiore di utenti con il proprio quiz.

Come vedere risposte quiz Instagram

Per vedere le risposte a un quiz pubblicato tra le Storie di Instagram è sufficiente, dalla pagina principale dell’app, premere sull’icona in alto a sinistra “La tua storia”. Ora bisogna premere in basso, sul tasto Attività. In questa nuova schermata sarà possibile consultare tutte le risposte al quiz, verificando l’elenco delle persone che hanno visualizzato la Storia. Sotto la voce Risposte, quindi, saranno riportati tutti gli utenti che hanno partecipato al quiz (con le relative risposte) mentre sotto Risultati del quiz ci sarà il conteggio complessivo delle risposte. Gli utenti potranno anche rispondere alle Storie con il quiz.