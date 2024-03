Come cambiare scrittura nelle Storie su Instagram

Fonte foto: PixieMe / Shutterstock.com

Il testo delle Storie di Instagram può essere modificato, scegliendo tra uno dei font messi a disposizione dall’app ai suoi utenti. Si tratta di un sistema facile da utilizzare e accessibile a tutti, senza alcuna complicazione, per poter personalizzare i contenuti pubblicati tramite l’app. Soprattutto per chi fa più Storie al giorno su Instagram, questa funzione può tornare davvero utile, contribuendo a rendere il testo più accattivante. Ecco, quindi, come si fa a cambiare scrittura nelle Storie su Instagram in modo semplice:

Come cambiare il font nelle Instagram Storie

Cambiare scrittura nelle Storie su Instagram è semplicissimo ed è possibile sia utilizzando l’app per Android che con l’app per iPhone. Dopo aver aperto l’app, basta fare uno swipe laterale per accedere al pannello per la creazione di una nuova Storia. A questo punto, è necessario premere sull’opzione Crea, posizionata sulla sinistra e, assicurandosi che nella parte bassa sia evidenziata l’opzione Aa, iniziare a digitare il testo che si desidera aggiungere al contenuto da pubblicare.

Per cambiare font è ora sufficiente premere il tasto posizionato, centralmente, nella parte alta dello schermo. In questo modo è possibile convertire tutto il testo nel font desiderato. Gli utenti possono scegliere tra nove diverse opzioni, in modo da poter personalizzare il testo prima di pubblicarlo. Il font scelto per il testo della Storia può essere modificato anche successivamente, dopo aver aggiunto altri elementi, andando a premere sul tasto Aa posizionato in alto.

I fonti disponibili si chiamano: Elegante, Direzionale, Letteratura, Moderno, Classico, Neon, Macchina da scrivere, Grassetto e Meme. Il consiglio è di alternare questi fonti, quando si creano Storie con testo su Instagram, fino a trovare quello che più rappresenta i propri contenuti, fermo restando la possibilità di variare sempre il font scelto in modo da poter personalizzare al massimo le Storie pubblicate sul social network. Scegliere un font diverso da quello standard può aiutare a ottenere più risposte nelle Storie e, quindi, far aumentare il successo dei contenuti.

Come cambiare font nei commenti, nei post e nella bio

I vari font messi a disposizione nelle Instagram Stories non sono disponibili per i commenti, per i post e per la bio. Ma non bisogna demordere, utilizzando delle app di terze parti è possibile personalizzare anche questo aspetto. Le opzioni da provare sono diverse, alcune sono gratuite e altre sono a pagamento. Su Android vi suggeriamo Fonts for Instagram – I Fonts, mentre per gli utenti iPhone c’è AnyFont. L’utilizzo, in entrambi i casi è molto semplice: bisogna lanciare l’applicazione, scrivere il messaggio che si vorrà pubblicare su Instagram, scegliere il font, copiare il testo e incollarlo sul social network dedicato alle foto.