Instagram, nuovi effetti per i video Boomerang: come funzionano

13 Gennaio 2020 - Il boomerang è una delle tante funzioni proposte da Instagram. È pensata soprattutto per chi ama condividere le proprie Stories e consente di realizzare dei mini-video in cui la stessa azione viene ripetuta in loop per alcuni secondi. La Storia può essere poi decorata con sticker e GIF o accompagnata da una canzone, scelta tra quelle disponibili sull’app.

Il risultato è davvero divertente e accattivante, tanto che il boomerang col tempo si è guadagnato molta notorietà e oggi è una delle funzioni più famose delle Storie Instagram. Se anche tu adori creare i tuoi contenuti con questo effetto, ci sono delle interessanti novità per te: la piattaforma introdurrà 4 nuove modalità, disponibili per tutti i dispositivi Android e iOS entro il mese di gennaio 2020. La novità arriva a poche settimane dall’introduzione di Layout, e contribuirà ad arricchire le opzioni offerte dalle Stories.

Novità su Instagram: i nuovi effetti per i boomerang?

Alla fine del 2019, Instagram ha introdotto Layout, la funzione che permette di pubblicare i collage di foto nelle proprie Storie. È una vera e propria rivoluzione, che dopo tanto tempo ha accontentato le necessità di tanti utenti, che fino a quel momento dovevano affidarsi ad app esterne per unire più foto in un’unica Storia.

Ora c’è una ulteriore novità ed è rivolta agli amanti dei famosi boomerang: entro poche settimane arriverà un aggiornamento che consentirà di applicare degli effetti ai famosi mini-clip in loop. Nello specifico, le funzioni sono quattro: SlowMo, Echo, Duo e Trimming.

SlowMo è una modalità che consente di rallentare il boomerang proprio come fosse in slow motion; Echo invece applica il cosiddetto motion blur, l’effetto che crea una scia luminosa dietro la persona o l’oggetto in movimento ripreso nel video; Duo trasforma il filmato in loop proponendolo con una sorta di grafica digitalizzata, quindi mette mano prettamente all’estetica del video; infine Trimming prolunga di alcuni secondi la lunghezza del filmato. Non si sanno ancora i particolari, ma sicuramente per accedere agli effetti sarà necessario avviare una nuova Storia e scegliere la modalità boomerang. Da lì, verranno presentate le quattro opzioni per rendere i video più coinvolgenti.

Instagram comunica la novità con un tweet

Tutte le nuove funzioni sono state presentate ufficialmente in un tweet da parte di Instagram. Il tweet pubblicato conteneva anche una GIF che presentava brevemente uno dei nuovi effetti di boomerang. Il testo parla solo delle prime tre funzioni: “🐢 SlowMo 🗣 Echo 👯‍♀️ Duo. Boomerang ha dei nuovi e creativi effetti che ti faranno esclamare “siii!”. Provali tutti oggi”. Per quanto riguarda la quarta funzione, chiamata Trimming, non ci sono notizie ufficiali.