Instagram da desktop: ora si può anche postare

Il gruppo Facebook continua ad evolvere l’app di Instagram, una delle sue app più redditizie anche perché ha gli utenti con l’età media più bassa. In questi giorni, per la precisione dal 19 al 21 ottobre, sono in fase di rilascio diverse novità che renderanno l’app più collaborativa per i creator, più utile per le associazioni no profit e più comoda per tutti.

Tre le novità annunciate: “Collaborazioni“, “Fundraiser Prompts" e la possibilità di pubblicare un post direttamente da desktop, con un PC Windows o un Mac. In più, ma è una novità minore, sono in arrivo anche nuovi effetti sonori per i Reel. Si tratta delle ultime novità, di una lunga serie, che Instagram sta mettendo in campo per tenere aggiornata e viva la piattaforma. Nelle scorse settimane aveva infatti presentato alcune funzioni specifiche per la salute mentale dei teenager, diverse feature interessanti per le live (che adesso andranno a incrociarsi con “Collaborazioni“) e una sorta di sistema di avviso per quando la piattaforma ha dei problemi (come il recentissimo down generale di tutte le piattaforme del gruppo Facebook).

Instagram da PC e le altre novità

Partiamo dalla novità più corposa: la possibilità di pubblicare un post su Instagram direttamente dal computer, con un normale browser Internet. Fino ad oggi la quasi totalità degli utenti potevano usare il sito Web di Instagram solo per guardare i post altrui, mettere un mi piace o scrivere un commento.

A parte rarissimi casi, utenti con funzioni aggiuntive in fase di test, non era invece possibile scrivere da zero un post partendo da una foto o un video presenti sul computer. Ciò voleva dire che, se si voleva usare del materiale prodotto al PC o col Mac per un post, una storia o un Reel, era necessario inviare il materiale al proprio telefono e poi pubblicarlo.

Adesso è tutto molto più comodo e fluido. Questa novità sarà rilasciata per tutti a partire dal 21 ottobre 2021.

Le altre novità annunciate da Instagram

Per quanto riguarda le altre novità, invece, la più interessante è certamente “Collaborazioni“. Come dice il nome stesso, si tratta della possibilità di creare un post o un Reel insieme ad un altro utente di Instagram.

In pratica è possibile mandare un invito a collaborare al secondo utente: se lo accetterà, allora il post risulterà pubblicato da entrambi gli autori. Ciò comporterà, di conseguenza, che il post o Reel apparirà su entrambi i profili e che le visite e le reaction ricevute su entrambi i profili verranno sommate. Le collaborazioni sono già attive dal 19 ottobre per molti utenti.

Infine, con “Fundraiser Prompts" gli utenti potranno selezionare una associazione senza scopo di lucro e lanciare una raccolta fondi direttamente con un post su Instagram. Questa funzione è attiva da oggi, 20 ottobre 2021.