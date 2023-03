Internet satellitare: come funziona Starlink Roam

Starlink Roam è il nuovo nome del servizio Starlink RV e oltre alla nuova definizione porta in dote anche alcune importanti novità. La prima e più importante, riguarda la possibilità di utilizzare la connessione Starlink ovunque sia disponibile una copertura attiva, ovunque ci si trovi nel mondo, e non solo più a livello nazionale come prevedeva Starlink RV in più continenti.

Starlink Roam, dove e come e che prezzo

Chi sottoscrive un abbonamento al piano Starlink Roam in pratica può connettersi alla rete satellitare omonima in qualsiasi parte del mondo si trovi. È però da notare che attualmente la copertura, anche se molto ampia, non copre del tutto il globo terrestre. Questo anche perché alcune nazioni non hanno ancora (e alcune forse mai lo faranno) approvato la possibilità dei loro residenti di collegarsi alla rete satellitare di proprietà di Elon Musk.

Sul sito di Starlink è offerta una mappa dove il servizio è disponibile, utile da per vedere se la nazione in cui si intende utilizzare è tra quelle "compatibili" oppure no.

Con l’abbonamento a Starlink Roam si ottiene una la piccola parabola, il router e i cavi necessari al funzionamento. Questo kit si può quindi mettere in valigia quando dalla propria residenza si va in un’altra nazione per le ferie e per lunghi periodi di lavoro.

La cosa importante da capire, infatti, è che Starlink Roam non è una connessione mobile: è possibile connettersi, infatti, solo da fermi. Per connettersi in movimento, ad esempio in camper, in aereo o in barca, Starlink ha creato appositi kit e abbonamenti specifici.

Ora veniamo a costi: Starlink Roam costa 200 dollari al mese e 599 dollari per il kit. Una cosa positiva è che, se non si usa, l’abbonamento può essere messo in pausa. Non sono previsti contratti e come altri prodotti si può rispedire il tutto a Starlink entro 30 giorni dal ricevimento del kit se non si è soddisfatti, ed ottenere il rimborso completo.

Rispetto al piano Regional Roam i costi sono ovviamente superiori, ma solo per quanto riguarda l’abbonamento che è pari a (Regional Roam costa 150 dollari al mese). Stesso identico costo, al contrario, per il kit (che è identico). Il servizio Starlink Roam si può ordinare anche dall’Italia, ma i costi del servizio sono solo in dollari e il cliente si assume anche l’onere di pagare, se sono previste, tasse doganali e spese d’importazione.

La velocità di Starlink Roam

Il servizio come anche quello regionale, non rientra tra quelli a cui Starlink concede la priorità di accesso, esclusiva che rimane solo per i piani di abbonamento residenziali. Quindi in base alla congestione della rete le prestazioni potrebbero variare. Comunque Starlink afferma le velocità di download sono comprese tra 5 e 50 Mbps e tra 2 e 10 Mbps in upload.

Al tempo stesso Starlink avverte che i clienti di Roam si devono anche aspettare una maggiore latenza e interruzioni del servizio, soprattutto in alcune aree dove i satelliti disponibili non sono ancora molti. Starlink assicura che man mano che i satelliti aumenteranno con esso miglioreranno anche affidabilità e le prestazioni.

Da sottolineare, infine, che Starlink pone un limite temporale all’utilizzo del servizio Roam nello stesso Paese, diverso dall’indirizzo dove è stato spedito il kit, pari a due mesi. Oltre questo periodo, Starlink potrebbe chiedere di spostare il proprio indirizzo registrato nella nuova posizione.