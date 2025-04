Apple vuole integrare un assistente AI all'interno della sua app Salute a partire da iOS 19: ecco tutte le novità in arrivo e cosa sarà in grado di fare l'assistente

Fonte foto: chainarong06/Shutterstock

Con iOS 19 sono in arrivo diverse novità. Oltre a un importante restyling e a un’attenzione sempre maggiore ad Apple Intelligence, infatti, la casa di Cupertino si prepara a rinnovare alcune delle sue applicazioni. Tra queste c’è anche l’app Salute (Apple Health) che dovrebbe integrare nuove funzioni legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo di arricchire, ancora di più, le sue potenzialità.

Le prime informazioni in merito al nuovo aggiornamento arrivano da Mark Gurman di Bloomberg, una fonte sempre affidabile quando si parla di novità per l’azienda americana. Apple sta investendo molto nell’AI e l’integrazione di funzioni di questo tipo all’interno dell’app Salute sembra essere quasi un’evoluzione naturale del lungo lavoro di sviluppo che l’azienda ha iniziato.

Come cambierà l’app Salute

Apple vuole aggiungere all’app Salute un vero e proprio assistente AI. Sfruttando l’intelligenza artificiale generativa, infatti, l’applicazione sarà in grado di elaborare meglio i dati raccolti arrivando a proporre consigli sempre più precisi e personalizzati per migliorare la salute dell’utente, andando anche a considerare le informazioni raccolte dall’Apple Watch.

Ci potrebbe essere anche un’integrazione con servizi di terze parti che permettono il monitoraggio dell’attività fisica e dei parametri vitali. Al momento, le informazioni sono ancora limitate ma appare evidente che l’obiettivo di Apple sia quello di sfruttare gli investimenti nel settore dell’AI e tutto il lavoro svolto per Apple Intelligence per affinare le sue app e sfruttare, dove possibile, gli strumenti di intelligenza artificiale per offrire agli utenti un servizio sempre più completo.

Ricordiamo che con iOS 19 è previsto un importante restyling della UI degli iPhone che andrà a rivoluzionare il modo con cui gli utenti potranno interagire con il proprio smartphone, segnando un netto passo in avanti generazionale.

Quando arriva l’aggiornamento

iOS 19 sarà svelato in occasione della WWDC 2025 per poi essere rilasciato in versione stabile nel corso della seconda metà dell’anno, seguendo tempistiche oramai consolidate. Proprio in occasione dell’evento dedicato agli sviluppatori, Apple dovrebbe fornire alcune anticipazioni in merito al nuovo assistente.

La nuova versione dell’app Salute, però, non sarà disponibile da subito. I tempi di sviluppo delle funzioni AI per Apple sono più lunghi del previsto e l’azienda non può tenere il passo del ciclo annuale di iOS. Di conseguenza, la nuova versione dell’app Salute dovrebbe arrivare soltanto nel 2026, con uno degli ultimi aggiornamenti di iOS 19.

In caso di ritardi nello sviluppo, da non escludere considerando le difficoltà registrate da Apple con la nuova versione di Siri potenziata dall’AI, il nuovo assistente AI potrebbe essere rimandato ad iOS 20, in arrivo nella seconda metà del 2026. Maggiori dettagli arriveranno in futuro.