IPad, lo sconto è esagerato: a questo prezzo va comprato subito

Fonte foto: Apple Newsroom

Di convenevoli e presentazioni non ce n’è granché bisogno. Sin dal suo lancio sul mercato, l’Apple iPad si è conquistato la fama di dispositivo portatile affidabile e di grande valore, capace di soddisfare le esigenze di una larghissima fetta di utenti.

E l’iPad 2022 con display da 10,9 pollici non fa di certo eccezione. Caratterizzato da specifiche tecniche di ottimo livello, il tablet della Casa di Cupertino è perfetto sia per chi vuole lavorare in mobilità, sia chi cerca un dispositivo da utilizzare nel proprio tempo libero per vedere film, giocare e molto altro ancora. Un device versatile e completo oggi disponibile su Amazon con una promo mai vista prima: se sei alla ricerca di un tablet, è un’occasione da non farsi scappare.

Apple iPad 10,9 pollici, Argento

Apple iPad 10,9 pollici, Azzurro

Apple iPad 10,9 pollici, Rosa

Apple iPad 10,9 pollici, Giallo

iPad a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione da cogliere al volo, quella disponibile oggi sull’iPad 2022 con display da 10,9 pollici. Il tablet della Mela Morsicata non solo è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon, ma può essere acquistato a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Comprare oggi l’iPad 2022 è più conveniente che mai. Merito dello sconto del 32% che fa risparmiare quasi 200 euro sul listino. Prendendolo adesso, infatti, lo paghi solo 399,00 euro contro i 589,00 euro del prezzo consigliato dalla casa di Cupertino.

A questo, come accennato, si aggiunge la possibilità di comprarlo a rate a tasso 0. In questo modo, l’iPad 2022 da 10,9 pollici costa 79,80 euro al mese per cinque mesi. Praticamente, come due caffè al giorno.

Apple iPad 10,9 pollici scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Schermo ampio e luminoso; dimensioni compatte e peso contenuto; comparto hardware che ha poco da invidiare alla stragrande maggioranza dei laptop oggi in commercio. Sono sufficienti queste poche parole per descrivere i punti di forza dell’iPad in offerta su Amazon.

Se è vero che anche l’occhio vuole la sua parte, l’iPad 2022 da 10,9 pollici riesce a conquistarli entrambi. Merito delle 4 colorazioni disponibili e di un display capace di garantire un’esperienza visiva di altissimo livello. Lo schermo Liquid Retina (risoluzione 2360×1640 e luminosità 500 Nit) integra la tecnologia TrueTone, che ottimizza colori e luminosità in base alle condizioni ambientali.

All’interno della scocca in alluminio trova spazio il chip A14 Bionic, progettato e realizzato dalla stessa Apple. Non l’ultimo nato in quel di Cupertino, ma comunque un processore in grado di eseguire senza troppi grattacapi anche le app più esigenti (come quelle di fotoritocco e montaggio video). Sarai così in grado di lavorare direttamente dal tablet ovunque ti trovi, senza bisogno di dover utilizzare altri dispositivi.

La compatibilità con l’Apple Pencil e con la Magic Keyboard Folio, infatti, aumentano a dismisura le possibilità di interagire con il tablet. Potrai trasformarlo in un vero e proprio laptop con tanto di tastiera e penna per sfruttare al meglio il display touch.

La batteria a lunga durata, poi, contribuisce in maniera decisiva alla possibilità di lavorare in mobilità ovunque tu voglia, anche al parco. L’autonomia dichiarata è infatti di oltre 20 ore: potrai utilizzare il tuo iPAd per lavoro per 2 o 3 giorni senza che sia necessario collegarlo a una presa di corrente.

Non mancano, infine, sistemi fotografici posteriori e anteriori che permettono sia di realizzare foto degne di una fotocamera digitale di media gamma, sia di partecipare a videocall di lavoro (o con gli amici) al massimo della risoluzione.

