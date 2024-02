IPad, il prezzo è stracciato: minimo storico

Fonte foto: nyc russ/iStock

Gli iPad sono uno dei prodotti di punta di casa Apple, lanciati dall’azienda di Cupertino per la prima volta nel 2010, rivoluzionando di fatto il comparto dei device mobili. Uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato è l’iPad di decima generazione, versione lowcost del tablet di casa Apple, un ottimo tablet con schermo di quasi 11 pollici (10,9"), Wi-Fi 6 ultraveloce e multi funzione.

L’ottima notizia di oggi è l’offerta straordinaria disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il merito è dello sconto del 31% che ti permette di risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino. Per un prodotto dell’azienda di Cupertino si tratta di uno sconto sconvolgente e non bisogna farsela scappare.

iPad

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

iPad: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte del giorno, ma che potrebbe terminare molto presto. Oggi l’iPad di decima generazione è disponibile con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo a 409 euro. Il risparmio è di quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis disponibile nella pagina prodotto. Come sappiamo molto bene, per un prodotto Apple si tratta di uno sconto elevatissimo e solo per questo motivo bisogna approfittarne subito. Al momento è il più venduto su Amazon e la promo potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi dovete approfittarne immediatamente.

iPad

iPad

iPad: le caratteristiche tecniche

Partiamo dal display, l’elemento che per forza di cose subito balza all’occhio di un dispositivo mobile. Parliamo di uno schermo basato sulla tecnologia Liquid Retina, che propone colori vividi e realistici, anche grazie alla funzione True Tone, senza però stancare gli occhi. Uno schermo esteso fino a 10,9 pollici, quindi potrai usarlo per il tuo streaming o gaming senza rinunciare alla chiarezza delle immagini. Ottime le prestazioni, grazie al Chip A14 Bionic. Bene anche la fotocamera, da 12MP con ultra grandangolo e un’inquadratura automatica. Protegge anche la tua sicurezza, grazie al Touch ID per l’autenticazione sicura. Inoltre, potrai anche usare il tablet per i pagamenti veloci, grazie all’opzione Apple Pay.

Connessione ultraveloce grazie al Wi-Fi 6 integrato, così potrai navigare velocemente e praticare il multitasking più estremo senza che l’iPad ne risenta minimamente. Potrai anche collegare diversi accessori per avere una postazione completa simil computer. E ancora, è compatibile con Apple Pencil di 1ª generazione e la Magic Keyboard Folio.

iPad

iPad