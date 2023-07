IPad Pro, lo sconto al Prime Day è pazzesco: prezzo in picchiata

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

È finalmente partita la due giorni dedicata al Prime Day 2023, iniziativa di Amazon riservata ai clienti che hanno sottoscritto l’abbonamento Prime (se ancora non lo sei, puoi provare il servizio gratis per 30 giorni cliccando qui). Tra le tante promo promo disponibili in questa due giorni, ce ne sono alcune che riguardano anche i prodotti Apple. E non solo accessori, ma anche device premium come l’iPad Pro. E proprio di questo tablet speciale vogliamo parlarvi oggi. E il motivo è molto semplice: lo troviamo a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto del 43% disponibile su Amazon che ci fa risparmiare più di 800€ sul prezzo di listino.

Le caratteristiche sono quelle di un tablet che all’occorrenza può trasformarsi in uno strumento di lavoro mentre sei in viaggio. Schermo di grandi dimensioni e di ottima qualità, accoppiato a un processore prestazionale, lo stesso che troviamo su alcuni modelli di MacBook. Il modello in offerta, inoltre, è dotato anche del modulo LTE per la connessione. La memoria a disposizione è di ben 2TB e puoi salvare tutti i documenti di lavoro di cui hai bisogno. Sei talmente curioso che non vuoi leggere altro? No problem! Di seguito ti lasciamo subito il banner per acquistarlo, oltre che la possibilità di iscriverti al nostro Canale Telegram per restare sempre aggiornato non solo su Amazon Prime Day ma anche su tutte le promozioni dell’e-commerce nel corso dell’anno.

Apple iPad Pro: caratteristiche tecniche

Veniamo alle caratteristiche tecniche dell’iPad Pro di Apple che troviamo oggi in offerta. A bordo troviamo un processore Chip AppleM1 che garantisce prestazioni di un altissimo livello. Aggiungiamoci poi l’ottimo display LiquidRetina da 11" con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica. Caratteristiche degne di un PC e infatti è proprio a questi dispositivi che si ispira. Per renderlo un dispositivo di lavoro puoi anche collegarci l’Apple Pencil o la Smart Keyboard che funge anche da protezione.

Essendo uno strumento anche da lavoro, Apple ha dotato il tablet anche di un ottimo comparto fotografico. Nella parte frontale c’è una fotocamera TrueDepth con ultra-grandangolo e inquadratura automatica pensata appositamente per le videochiamate, mentre nella parte posteriore troviamo un grandangolo da 12MP, un ultra-grandangolo da 10MP e lo scanner LiDAR per esperienze AR davvero coinvolgenti.

Riguardo la connettività, l’iPad Pro di Apple supporta la connessione 5G grazie alla presenza del modulo LTE. A ciò aggiungiamoci il Wi-Fi 6 per connessioni veloci e immediate. Per quanti sono invece preoccupati della durata, possiamo dire che il tablet ha una batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. E infine, è presente anche una porta Thunderbolt / USB4 per collegare monitor, dock e unità esterne ad alta velocità; la tecnologia FaceID per un’autenticazione veloce e sicura; possibilità di effettuare pagamenti altrettanto veloci e sicuri con ApplePay.

Apple iPad Pro: prezzo e offerta Prime Day

Una delle migliori offerte di questo Prime Day 2023, senza nessun ombra di dubbio. Oggi troviamo l’iPad Pro a un prezzo di 1149€ con uno sconto di ben il 43%. Per un prodotto Apple si tratta di un’offerta veramente unica e che difficilmente verrà replicata a breve. Per questo motivo vi consigliamo di approfittarne immediatamente: la promo scade domani alle ore 23:59. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Avete poi 30 giorni per effettuare il reso gratuito.

