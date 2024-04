IPad Pro OLED in arrivo a maggio: come saranno

Fonte foto: Apple

Il lancio dei nuovi iPad Pro con display OLED è al centro di rumor e indiscrezioni da tempo. In un primo momento, il debutto dei nuovi tablet era previsto già per il primo trimestre del 2024, periodo in cui Apple ha lanciato i nuovi MacBook Air con chip M3. I piani sono cambiati: problemi con la produzione del pannello OLED avrebbero spinto Apple a modificare la data di lancio dei nuovi iPad Pro.

Il ritardo, però, è minimo e tra poche settimane la gamma di tablet della casa di Cupertino sarà aggiornata, con la sostituzione degli attuali iPad Pro (in foto), dotati di display Liquid Retina e chip M2. I nuovi tablet della casa di Cupertino avranno diverse novità, oltre al display, con la possibilità di poter sfruttare il miglioramento prestazionale garantito dal nuovo chip M3.

iPad Pro OLED: come saranno

I nuovi iPad Pro con display OLED arriveranno sul mercato in due versioni. Apple, infatti, ha in programma il lancio di un modello da 11 pollici, con pannello realizzato da Samsung Display, e di un modello da 13 pollici, con pannello realizzato da LG Display. Le ultime indiscrezioni confermano che LG si occuperà anche di parte della produzione dei pannelli da 11 pollici per garantire le scorte sufficienti all’avvio della produzione in serie di nuovi tablet. Complessivamente, LG Dispaly dovrebbe farsi carico di circa il 60% della produzione, secondo quanto riporta il magazine coreano hankooki.com.

Il ritardo nel lancio degli iPad Pro OLED sarebbe legato, infatti, proprio alla produzione dei display che, come richiesto da Apple ai due fornitori, dovranno avere una struttura definita “tandem” e, quindi, caratterizzata da un doppio strato emissivo. Questa struttura potrà garantire una luminosità più elevata oltre che una longevità superiore.

I display OLED forniti da Samsung e LG ad Apple saranno anche molto costosi. Secondo le stime di Omdia, infatti, il pannello da 13 pollici costerà ad Apple tra i 380 e i 390 dollari ad unità mentre quello da 11 pollici avrà un costo compreso tra i 280 e i 290 dollari.

La nuova generazione di iPad Pro, inoltre, proporrà anche un upgrade prestazionale, con la possibilità di sfruttare il chip M3, risultando più veloce e più efficiente rispetto alla generazione precedente. Apple, inoltre, dovrebbe aggiornare anche gli accessori (la Magic Keyboard e l’Apple Pencil) e dovrebbe introdurre il supporto alla ricarica wireless MagSafe.

iPad Pro OLED: quando arrivano

Le ultime informazioni anticipano il lancio dei nuovi iPad Pro per il prossimo mese di maggio. Al momento, però, non c’è ancora una data ufficiale. La nuova gamma di tablet “pro” di Apple dovrebbe essere disponibile in Italia già al day one. La presenza dei nuovi (costosi) pannelli OLED dovrebbe tradursi in un aumento dei prezzi. Attualmente, l’11 pollici costa 1.069 euro mentre il 13 pollici costa 1.469 euro. Un ritocco verso l’alto del listino non è da escludere.