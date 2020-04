IPhone 11 Pro placcato in oro: lo smartphone più costo al Mondo

Fonte foto: Marques Brownlee / YouTube 1 di 6 L’iPhone 11 Pro che costa come un’abitazione Se pensate che il prezzo dell'iPhone 11 Proo sia elevato (1189 euro per il modello base con 64GB di memoria interna), allora vuol dire che non conoscete l'iPhone 11 Pro "Solarius Green Flash Full Gold" realizzato da Caviar, azienda diventata famosa per realizzare versioni di lusso dei dispositivi più importanti. Una delle ultime creazioni è proprio l'iPhone placcato in oro e con inserti di diamanti e smeraldi dal valore di oltre 70.000 dollari.

Fonte foto: Marques Brownlee / YouTube 2 di 6 Le caratteristiche dell’iPhone 11 Pro Solarius Green Flash Full G La base di partenza è quella di un classico iPhone 11 Pro: a bordo è presente il chipset A13 Bionic con a supporto 64-256-512GB di memoria interna a seconda del modello scelto. Il display è da 5,8 pollici nella versione "normale", mentre nel modello iPhone 11 Pro Max lo schermo è da 6,5 pollici (lo smartphone di Caviar, infatti è disponibile per entrambi le versioni dello smartphone Apple). Nella parte posteriore fanno sfoggio le tre fotocamere da 12 Megapixel: oltre al sensore principale è presente anche la fotocamera grandangolare e quella per lo zoom.

Fonte foto: Caviar 3 di 6 Come è fatto iPhone 11 Pro Solarius Green Flash Full Gold Non è certo il primo esemplare di iPhone 11 Pro super-costoso prodotto da Caviar e non sarà nemmeno l'ultimo. Alcuni mesi fa vi avevamo parlato dell'iPhone 11 Pro indistruttibile ispirato al truck elettrico di Tesla, e ora Caviar propone un altro iPhone 11 Pro dedicato al lusso. Cosa ha di tanto particolare questo dispositivo? La cover posteriore è interamente in oro e tempestata di diamanti preziosi, smeraldi e nefrite, che creano un effetto verde-giallo molto particolare.

Fonte foto: Caviar 4 di 6 Le differenze con un iPhone 11 Pro “normale” A questo punto vi starete chiedendo quale sia la differenza tra un iPhone 11 Pro "normale" e l'iPhone 11 Pro Solarius Green Flash Full Gold. La risposta è molto semplice: a livello di caratteristiche hardware nessuna, sono identici. L'unica differenza è nel design, caratterizzato dalla cover in oro e dagli inserti in diamanti.

Fonte foto: Caviar 5 di 6 Quanti modelli sono disponibili Stiamo parlando di uno smartphone unico nel suo genere e come normale che sia è realizzato in edizione limitata. Il sito di Caviar dichiara che è disponibile, ma non specifica quanti sono i pezzi disponibili. Sicuramente non sono molti.