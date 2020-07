IPhone 12 addio al caricabatteria, ma arriva un nuovo cavo Lightning

Ormai sembra certo che nella scatola dell’iPhone 12 non ci sarà il caricabatteria, né gli auricolari EarPods, ma chi lo compra potrebbe trovarci almeno un nuovo cavo Lightning USB di tipo C. Questo l’ultimo rumors, nato dalle foto trapelate in cui si vede il cavo di tessuto intrecciato nella scatola dello smartphone di Apple.

Se quindi da un lato ci saranno delle rinunce da fare, dall’altro Apple inserisce a corredo di iPhone 12 un cavo USB di tipo C decisamente migliorato, con tessuto intrecciato rispetto all’attuale cavo Lightning che è in dotazione con i dispositivi Apple. La scelta del tessuto intrecciato offre un cavo più resistente rispetto gli attuali in gomma, e d’altronde questa tipologia di cavi era già in dotazione con il Mac Pro.

iPhone 12, le caratteristiche del cavo USB-C intrecciato

I cavi in tessuto offrono prestazioni migliori rispetto a quelli in gomma. In particolare, il cavo intrecciato che Apple vorrebbe inserire nella scatola del suo prossimo iPhone 12 include anche 8 contatti in argento con rutenio rodiato, che garantisce una migliore resistenza alla corrosione e ne estende la durata. La lunghezza dovrebbe essere di circa 1,05 metri e leggermente più spesso rispetto a quelli veduti da Apple, oltre ad assicurare una maggiore velocità di caricamento.

iPhone 12, cavo al posto del caricabatteria

Niente EarPods, cadute ormai in disuso dall’arrivo delle cuffie wireless AirPods, e niente caricabatteria, una scelta dettata dal rispetto per l’ambiente, in modo da produrre meno rifiuti elettronici riutilizzando i precedenti ancora in buono stato. Se Apple poteva fare qualcosa per ottimizzare il contenuto della confezione di iPhone 12, l’idea di inserire un cavo intrecciato USB-C è sicuramente la migliore.

Non è un segreto che i cavi in gomma di Apple fossero considerati dagli utenti come soggetti a una facile rottura, quindi il nuovo cavo consentirebbe alla società di Cupertino di soddisfare le esigenze dei suoi acquirenti, inserendo nella scatola dell’iPhone 12 un accessorio utile e sicuramente molto apprezzato. In questo modo, i clienti affezionati di iPhone sostituiranno nel caricabatterie solo il cavo, mentre i nuovi utenti dovranno procurarselo acquistandolo a parte.