IPhone 12 con super fotocamera e altre caratteristiche uniche

10 Marzo 2020 - Apple si adegua e sembra essere pronta a integrare un sensore fotografico da 64 Megapixel sull’iPhone 12. Dopo anni in cui le fotocamere posteriori dell’iPhone sono sempre state da 12 Megapixel, l’azienda di Cupertino sembra essersi decisa a seguire “la moda” e a cambiare le proprie abitudini. Oramai tutti gli smartphone dei principali concorrenti integrano sensori da 64 Megapixel o da 108 Megapixel ed è necessario adeguarsi, anche per garantire scatti con qualità molto elevata.

Le indiscrezioni uscite in questi giorni parlano genericamente di un sensore da 64 Megapixel, ma non su quale modello verrà integrato. Apple, infatti, ha intenzione di lanciare ben quattro iPhone 12 a settembre, di cui due modelli “lowcost” e due versioni “Pro” dedicate a un mercato di fascia premium. E proprio questi ultimi due modelli sono quelli più indicati per montare un nuovo sensore fotografico ultra-performante. La fotocamera, però, non sarà l’unica caratteristica unica dello smartphone: si parla anche della presenza di uno schermo con refresh rate a 120Hz e la presenza dei modem 5G. Ecco come sarà l’iPhone 12.

iPhone 12: scheda tecnica

Delineare le caratteristiche dei prossimi iPhone a sei mesi dalla probabile uscita degli smartphone non è semplice, soprattutto in virtù del fatto che i modelli potrebbero essere quattro. Ci sono, però, alcune caratteristiche su cui possiamo già essere sicuri, come ad esempio la presenza del processore A14 Bionic su tutti gli iPhone 12 che verranno lanciati.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda lo schermo. Le dimensioni saranno sicuramente diverse e si dovrebbe partire da uno schermo da 5,8 pollici per l’iPhone 12 “base”, fino ad arrivare ai 6,7 pollici dell’iPhone 12 Pro Max. Per quanto riguarda il display, dovrebbe essere confermata la frequenza d’aggiornamento a 120Hz, almeno sui due modelli Pro.

Del comparto fotografico abbiamo già parlato. Apple dovrebbe integrare un sensore da 64 Megapixel, un nuovo obiettivo grandangolare che cattura il 35% in più di luce e la modalità notturna dovrebbe essere estesa a tutti i sensori presenti sullo smartphone.

La batteria varia a seconda delle dimensioni dei dispositivi. Sull’iPhone 12 Pro Max dovrebbe essere integrata una batteria da 4400mAh. Sicura la presenza del modem 5G su tutti e quattro i modelli.

Quando esce l’iPhone 12

Fare delle previsioni adesso è piuttosto difficile. Apple ci ha abituato a presentare i nuovi iPhone a settembre, ma l’esplodere dell’epidemia Coronavirus sta mettendo in difficoltà molti produttori. Negli ultimi giorni dall’estremo Oriente è arrivata la notizia che Apple avrebbe rimandato la presentazione dell’iPhone 9 economico al secondo trimestre. Inizialmente la presentazione era attesa per fine marzo.