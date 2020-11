IPhone12 Mini: segnalati problemi allo schermo

Debutto con problemi per iPhone 12 Mini: gli utilizzatori del nuovissimo smartphone 2020 di Apple hanno riportato su Reddit un malfunzionamento con il sistema touchscreen dello schermo, non in grado di rispondere ai comandi in determinate situazioni. A pochissimi giorni dal lancio ufficiale, Cupertino è già costretta a gestire i primi grattacapi a causa di questo fastidioso difetto.

Ha fatto il suo debutto solo lo scorso 13 novembre in Italia e in buona parte del mondo il nuovo iPhone 12 Mini, a pochi giorni di distanza dal suo fratello maggiore iPhone 12, ed è andato subito a ruba ma già qualcosa sembra non essere andato per il verso giusto nella sua realizzazione. Eppure, il piccolo di casa Apple è stato inserito di diritto tra le punte di diamante della linea 2020 di melafonini, grazie non solo al modulo 5G che consente connessioni e trasferimenti di dati a velocità lampo ma, soprattutto, all’attesissimo chip A14 Bionic che, già dai primi test, sta dando risultati che fanno tremare i competitor Android.

iPhone 12 Mini, in cosa consiste il problema allo schermo

Quanto riscontrato dai primissimi utilizzatori di iPhone 12 Mini è un problema particolarmente serio, presente quando lo smartphone si trova con lo schermo bloccato. Il lock screen, infatti, non consentirebbe di utilizzare la fotocamera o la luce led, oltre a consentire il vero e proprio sblocco dello schermo attraverso la gestualità dello swipe verso l’alto.

In pratica, una volta bloccato il display, non risulterebbe più possibile effettuare alcuno sblocco se non attraverso il sistema di riconoscimento facciale. Un vero problema, dunque, visto che iOS richiede, in fase di avvio così come in caso di mancata e ripetuta ricognizione del volto, lo swipe per l’inserimento del codice di sblocco.

iPhone 12 Mini, cosa causa il problema al display

Tanti sono stati gli utilizzatori che si sono riversati in massa sui principali forum ufficiali e non ( in particolare Reddit USA) per lamentarsi della problematica, definendone anche il contorno utile per circoscrivere l’occorrenza. A causare il malfunzionamento, secondo le prove effettuate dagli stessi utenti, che rende impossibile ad iPhone 12 Mini di riconoscere e rispondere al tocco del dito sarebbe l’utilizzo di una pellicola protettiva o del vetro antiurto sul display, combinato con una custodia.

Per ovviare a tutto ciò, l’utente sarebbe costretto a toccare qualcosa di conduttivo, come la scocca in metallo dello smartphone o la cornice della fotocamera. Lo stesso accade se il telefono è collegato al caricabatterie a muro: il problema scompare ed è possibile utilizzare iPhone 12 Mini senza alcun problema di sorta.

iPhone 12 Mini, il workaround in attesa della risposta di Apple

Al momento Apple non ha ancora risposto alle domande dei propri clienti, lasciando dunque come unica soluzione quella di rimuovere i dispositivi di protezione che provvedono a salvaguardare l’integrità del nuovo smartphone. A far tremare gli utenti, però, resta la possibilità che si concretizzi la natura di un problema di conduttività, difficilmente risolvibile attraverso il primo aggiornamento del software che potrebbe arrivare già tra qualche settimana.