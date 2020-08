IPhone 12, arrivano nuove conferme sul prezzo di lancio: quanto costa

Il lancio dell’iPhone 12 si avvicina sempre di più: Apple sta preparando l’evento di presentazione che come capita da oramai diversi anni si terrà nella prima metà di settembre (probabilmente tra l’8 e il 15 del mese). Per quanto riguarda il lancio sul mercato, invece, oramai sappiamo benissimo che bisognerà aspettare la fine di ottobre e che l’uscita verrà divisa in due tranche: prima i modelli iPhone 12 e poi gli iPhone 12 Pro.

Se la presentazione si avvicina sempre di più, è normale che aumentino le indiscrezioni sul prezzo dell’iPhone 12 e che si facciano dei confronti con il modello dello scorso anno. E per gli amanti del melafonino ci sono buone notizie: la maggior parte dei rumor sono concordi sul fatto che il prezzo del nuovo iPhone sarà molto simile, se non addirittura identico a quello dello scorso anno. Apple sembra essersi convinta a non aumentare i prezzi dello smartphone, visto anche il difficile periodo che molte famiglie stanno vivendo. L’iPhone 12 sarà uno smartphone molto più potente rispetto a quello dello scorso anno, ma con un prezzo identico.

Quanto costerà l’iPhone 12 in Italia

I rumor provenienti da oltreoceano fissano il prezzo di partenza dell’iPhone 12 a 699 dollari, lo stesso prezzo dell’iPhone 11 dello scorso anno. Con una differenza importante: l’iPhone 11 ha uno schermo da 6,1 pollici, mentre l’iPhone 12 avrà un display da 5,4 pollici. Quest’anno, infatti, Apple ha in programma di lanciare ben quattro dispositivi: oltre all’iPhone 12, ci sarà l’iPhone 12 Max con uno schermo da 6,1 pollici, l’iPhone 12 Pro con display sempre da 6,1 pollici, ma con quattro fotocamere posteriori, e infine l’iPhone 12 Pro Max con pannello da 6,7 pollici. Il prezzo della versione top di gamma dovrebbe aggirarsi sui 1449 dollari, lo stesso prezzo dell’iPhone 11 Pro Max.

Questi prezzi come si tramutano in Italia? Molto semplice, l’iPhone 12 partirà con lo stesso prezzo di listino dell’iPhone 11, ossia 839 euro per la versione da 64GB. E poi salirà piano piano fino ad arrivare ai quasi 1700 euro della versione Pro Max con 512GB di memoria interna.

iPhone 12, prestazioni top allo stesso prezzo

Apple sembra aver cambiato strategia per i suoi nuovi iPhone 12. Nonostante una potenza maggiore, garantita dalla presenza del nuovo chipset A14 Bionic e dal supporto al 5G, i prezzi resteranno sostanzialmente identici allo scorso anno. Il merito è anche di alcune nuove componenti più economiche utilizzate per realizzare lo smartphone, come ad esempio le batterie. Inoltre, nella confezione del nuovo iPhone 12 non dovrebbero esserci né le cuffie né il caricabatteria, un ulteriore risparmio per Apple.

Quando uscirà l’iPhone 12

Dopo la conferma arrivata direttamente da Apple, non ci sono più dubbi sul fatto che l’iPhone 12 arriverà in ritardo sul mercato rispetto al solito. E la colpa è della pandemia scoppiata in tutto il Mondo che ha obbligato molti fornitori di Apple a chiudere le loro fabbriche.

L’ipotesi più probabile è che l’iPhone 12 uscirà sul mercato alla fine di ottobre, mentre per la versione Pro bisognerà aspettare il mese di novembre. Per conoscere le date esatte, però, bisognerà aspettare la presentazione ufficiale di metà settembre.