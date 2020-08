IPhone 12 Pro, arriva la versione che costa più di una Fiat 500

Il prezzo dell’iPhone 12 che verrà presentato tra poche settimane non è ancora noto, ma sappiamo già quello della sua versione extra lusso: costerà di più di una Fiat 500. Parecchio di più, quasi il doppio. Di che iPhone si parla? Della versione in oro 24 carati realizzata da Caviar, azienda specializzata in prodotti tech di lusso.

Tale “modding” è disponibile sia su iPhone 12 Pro che su iPhone 12 Pro Max, in tutte le versioni previste da Apple, e si caratterizza per una cover in oro riccamente decorata con motivi floreali in pieno stile russo e in rilievo e ben 8 diamanti per un totale di 0,48 carati. Sotto il reparto fotografico dell’iPhone 12 c’è una banda in oro puro a forma di “V“, per indicare la vittoria e la superiorità. Questo dispositivo, infatti, è stato chiamato molto umilmente “Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold“. Ma quanto costa esattamente questo gioiello (non solo) tecnologico?

iPhone 12 Pro Victory Pure Gold: quanto costa

Il prezzo del Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold varia da un minimo di 23.380 dollari per la versione iPhone 12 Pro da 128 GB ad un massimo di 24.540 dollari per la versione iPhone 12 Pro Max da 512 GB.

Considerato che una Fiat 500 costa 14.650 euro in versione base, con i soldi necessari per comprare un Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold possiamo comprare quasi due di queste utilitarie. Oppure, se abbiamo il budget giusto, al posto di due Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold possiamo comprare una nuova Fiat 500 elettrica super accessoriata: il prezzo di lancio della Fiat 500 elettrica, infatti, è stato fissato in 37.900 euro.

Caviar: una gamma 100% lusso

Non è la prima volta che Caviar mostra al mondo prodotti tech stravaganti, destinati a chi può spendere migliaia di dollari in gioielli tech. Ha infatti già presentato l’iPhone 12 “Musk be on Mars“ (4.990 dollari), che contiene un frammento della navicella spaziale Dragon Endeavour lanciata nello spazio da SpaceX, l’azienda con la quale Elon Musk vuole arrivare su Marte. L’anno scorso presentò l’iPhone 11 Pro Solarius Green Flash Full Gold (83.770 dollari) e l’iPhone 11 Pro Titanic Edition (con i pezzi del Titanic, 8.510 dollari).