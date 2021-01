IPhone 13 avrà una variante da 1 TB di memoria, ecco perché

Dopo le indiscrezioni sul notch più piccolo, dopo quelle sulla fotocamera, dopo quelle sul ritorno del TouchID, dopo quelle sul 5G ora è il turno delle indiscrezioni sui nuovi tagli di memoria. Il protagonista è sempre lo stesso: iPhone 13, il successore dell’attuale iPhone 12 record di vendite. Uno smartphone che arriverà, al netto di sorprese, a settembre 2021.

I rumor, in particolare, si riferiscono agli iPhone 13 Pro e Pro Max e non anche ai due modelli base (sempre che Apple confermi la line up attuale, formata da un mini, un “normal“, un Pro e un Pro Max). Secondo il giornale online cinese IT Home, le cui indiscrezioni a dire il vero non sempre hanno trovato conferma, Apple avrebbe intenzione di offrire l’iPhone 13 Pro e Pro Max anche in versione da 1 TB. Cioè il doppio della memoria massima che si può chiedere oggi agli iPhone 12, una quantità da computer più che da smartphone e che a prima vista non ha molto senso. Ma il senso, invece, ce l’ha.

A che serve un iPhone 13 con 1 TB di memoria

A partire dalla gamma iPhone 12 Apple ha reso i suoi smartphone Pro e Pro Max molto più “professionali” che in passato. E lo ha anche comunicato chiaramente: lo spot di iPhone 12 Pro recita “Make movies like the movies“.

Gli iPhone 12 Pro e Pro Max, d’altronde, offrono ai professionisti di grafica e video funzioni come la registrazione in HDR Dolby Vision a 60 frame per secondo e la compatibilità con il formato ProRAW a 12 bit. Tutte funzioni che richiedono uno spazio di archiviazione molto grande e molto veloce: una singola foto in formato ProRAW scattata con iPhone 12 Pro Max occupa 25 MB di spazio, mentre un minuto di filmato in 4K a 30 fotogrammi al secondo occupa da 170 a 350 MB.

C’è da supporre che le capacità foto e video dell’iPhone 13 siano anche superiori rispetto a quelle dell’iPhone 12, quindi non ci sarà da stupirsi più di tanto se Apple presenterà un iPhone 13 Pro o Pro Max con 1 TB di spazio di archiviazione: maggiore è la qualità di foto e video, maggiore è lo spazio che serve per salvare i file.

iPhone 13: cosa ne sappiamo

Terabyte a parte, al momento gli analisti si aspettano una gamma iPhone 13 formata da 4 modelli: