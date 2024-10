IPhone, con lo sconto Amazon il prezzo è crollato: affare per tutti

Fonte foto: iStock / nyc russ

Non sarà l’ultimo modello uscito sul mercato e nemmeno il più performante, ma se al momento è uno dei telefoni più venduti su Amazon un motivo ci deve essere. E questo motivo è molto semplice: l’ottima offerta disponibile sul sito di e-commerce che fa scendere il prezzo al minimo storico. L’identikit di questo telefono corrisponde all’iPhone 13, smartphone dell’azienda di Cupertino con ancora un ampio mercato e molto ricercato da coloro che non vogliono spendere una cifra vicino ai 1.000 euro per l’ultimo modello, ma che allo stesso tempo vogliono un telefono Apple. Da oggi è disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di fare un ottimo affare.

Come detto, non sarà sicuramente lo smartphone più performante tra quelli disponibili sul mercato, ma riesce ancora a dire la sua e non sfigura contro la maggior parte dei telefoni usciti in questi anni. Il merito, da un lato, è dell’ottima scheda tecnica pensata da Apple, e dall’altro dei continui aggiornamenti rilasciati dal produttore di Cupertino. L’iPhone 13 è dotato dell’ultima versione di iOS e continuerà a ricevere update del sistema operativo e nuove funzionalità per diversi anni. Insomma, uno smartphone che avrà ancora una vita lunga e che oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

iPhone 13: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’uscita dei nuovi modelli il prezzo dell’iPhone 13 è sceso ulteriormente fino a raggiungere un livello mai visto finora. Oltre a questo bisogna aggiungere anche lo sconto speciale del 17% garantito da Amazon che fissa il prezzo finale a 519 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito hai i soliti quattordici giorni da quando viene spedito.

iPhone 13: la scheda tecnica

La bontà dell’offerta la si intuisce da due informazioni presenti sulla pagina prodotto: il bollino "Scelta Amazon", riservato solamente ai dispositivi che rispettano alcuni requisiti di qualità, e il numero di unità vendute nell’ultimo mese, più di 500, un numero ragguardevole per un telefono uscito sul mercato da oramai un paio di anni e che ha un costo più alto della media.

Il merito è di una scheda tecnica che non tradisce le attese, a partire dall’ottimo display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima definizione e con tecnologia True Tone che regola la luminosità in automatico in base alla luce esterna. Processore A15 Bionic che assicura prestazioni elevate e supporta qualsiasi tipologia di app. Con i 128 gigabyte di memoria interna hai tutto lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno.

Ottimo anche il comparto fotografico dell’iPhone 13 con le due fotocamere posteriori da 12 megapixel posizionate in diagonale, dedicate rispettivamente alle "foto punta e scatta" e alle immagini ultra grandangolari. Hai a disposizione anche un set professionale di strumenti che rendono foto e video perfetti e pronti da caricare sui tuoi profili social. Inoltre, la grande novità è la modalità Cinema. Come puoi intuire dal nome, si tratta di una modalità pensata appositamente per i video che crea in automatico degli effetti di profondità come se fossi un regista.

